అబుదాబి: సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌తో ఎలిమినేటర్‌ మ్యాచ్‌లో మొదట బ్యాటింగ్‌ చేసిన రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు సాధారణ స్కోరే చేసింది. ఏబీ డివిలియర్స్‌(56: 43 బంతుల్లో 5ఫోర్లు) అర్ధశతకంతో రాణించడంతో 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్లకు 131 పరుగులు చేసింది. అరోన్‌ ఫించ్(32: 30 బంతుల్లో 3ఫోర్లు, సిక్స్‌) కొంతసేపు పోరాడటంతో బెంగళూరు ఆమాత్రం స్కోరు చేసింది.

కీలక పోరులో కెప్టెన్‌ విరాట్‌ కోహ్లీ(6) మరోసారి నిరాశపరిచాడు. ఫామ్‌లో ఉన్న దేవదత్‌ పడిక్కల్‌(1), మొయిన్‌ అలీ(0), శివమ్‌ దూబే(8), వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌(5) అలా వచ్చి ఇలా వెళ్లిపోయారు.

బెంగళూరును ఓ మాదిరి స్కోరుకే పరిమితం చేయడంలో బౌలర్లు హోల్డర్‌(3/25), నటరాజన్‌ (2/33) కీలకంగా వ్యవహరించారు. క్రమశిక్షణతో బంతులేసిన హైదరాబాద్‌.. కోహ్లీసేనను 140 పరుగుల్లోపే కట్టడి చేసింది. వరుస విరామాల్లో వికెట్లు తీసిన సన్‌రైజర్స్‌ ప్రత్యర్థిని కోలుకుండా చేసింది.

టాస్‌ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన బెంగళూరుకు ఆదిలోనే హోల్డర్‌ షాకిచ్చాడు. రెండో ఓవర్‌లోనే ఓపెనర్‌గా వచ్చిన కెప్టెన్‌ విరాట్‌ కోహ్లీ(6)ని ఔట్‌ చేశాడు. తన బౌలింగ్‌లో కోహ్లీ షాట్‌కు యత్నించి వికెట్‌కీపర్ గోస్వామి చేతికి చిక్కాడు. హోల్డర్‌ తన తర్వాతి ఓవర్లో మరో ఓపెనర్‌ దేవదత్‌ పడిక్కల్‌(1)ను పెవిలియన్‌ పంపాడు. దీంతో బెంగళూరుపై ఒత్తిడి పెరిగింది.

షాబాజ్‌ నదీమ్‌ వేసిన 11వ ఓవర్లో రెండు వికెట్లు కోల్పోయింది. నిలకడగా ఆడుతున్న అరోన్‌ ఫించ్‌ ఓవర్‌ రెండో బంతిని భారీ షాట్‌ యత్నించి అబ్దుల్‌ సమద్‌ చేతికి చిక్కాడు. నాలుగో బంతికి మొయిన్‌ అలీ రనౌటయ్యాడు. హోల్డర్‌ వేసిన స్లో బాల్‌ను షాట్‌కు యత్నించిన శివమ్‌ దూబె మిడాఫ్‌లో వార్నర్‌ చేతికి చిక్కాడు.

ఓవైపు వికెట్లు పడుతున్నా డివిలియర్స్‌ దూకుడుగా ఆడుతూ స్కోరు బోర్డును పరుగులు పెట్టిస్తున్నాడు. బౌలర్లపై ఎదురుదాడికి దిగుతూ 39 బంతుల్లో 5ఫోర్ల సాయంతో అర్ధశతకం పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఆఖర్లో మరింత చెలరేగాలని భావించిన ఏబీడీని 18వ ఓవర్లో నటరాజన్‌ పెవిలియన్‌ పంపాడు. ఆ ఓవర్‌ మొదటి బంతికే వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌ను ఔట్‌ చేశాడు. డివిలియర్స్‌ ఔటవడంతో మెరుపులు లేకుండానే ఇన్నింగ్స్‌ ముగిసింది.

