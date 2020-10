RCB vs CSK: ఓపెనర్లు ఫించ్‌, పడిక్కల్‌ ఔట్‌

దుబాయ్: చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌తో మ్యాచ్‌లో మొదట బ్యాటింగ్‌ చేస్తున్న రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు స్వల్ప స్కోరుకే రెండు కీలక వికెట్లు చేజార్చుకుంది. శామ్‌ కరన్‌ వేసిన నాలుగో ఓవర్లో ఓపెనర్‌ ఫించ్(15)‌ ఔటయ్యాడు. తొలి ఓవర్‌ నుంచే ఓపెనర్లు నిదానంగా ఆడటంతో పవర్‌ప్లే ఆఖరికి వికెట్‌ కోల్పోయిన బెంగళూరు 46 పరుగులు చేసింది. శాంట్నర్‌ వేసిన ఏడో ఓవర్‌ మొదటి బంతికే నిలకడగా ఆడుతున్న దేవదత్‌ పడిక్కల్(22)‌ లాంగాన్‌లో రుతురాజ్‌ గైక్వాడ్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. 9 ఓవర్లకు బెంగళూరు 2 వికెట్ల నష్టానికి 63 పరుగులు చేసింది. ప్రస్తుతం ఏబీ డివిలియర్స్‌(10), విరాట్‌ కోహ్లీ(11) క్రీజులో ఉన్నారు.

At the end of the powerplay #RCB are 46/1



