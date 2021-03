తిప్పేసిన అక్షర్‌, అశ్విన్‌..ఇంగ్లాండ్‌ 205 ఆలౌట్‌

అహ్మదాబాద్‌: ఇంగ్లాండ్‌తో జరుగుతోన్న ఆఖరిదైన నాలుగో టెస్టులోనూ ఆతిథ్య స్పిన్నర్ల ఆధిపత్యం కొనసాగుతోంది. చివరి టెస్టులోనూ ఇంగ్లాండ్‌ స్పిన్‌ ఆడటంలో మళ్లీ తడబడింది. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో ఇంగ్లాండ్‌ 75.5 ఓవర్లలో 205 పరుగులకే ఆలౌటైంది. బెన్‌స్టోక్స్‌(55 :121 బంతుల్లో 6ఫోర్లు, 2సిక్సర్లు) మాత్రమే అర్ధసెంచరీతో రాణించాడు. చివరి సెషన్‌లో డేనియల్‌ లారెన్స్‌(46) కాస్త దూకుడుగా ఆడాడు. జానీ బెయిర్‌స్టో(28), ఓలీ పోప్‌(29), జేమ్స్‌ ఆండర్సన్‌(10 నాటౌట్‌) మినహా అందరూ సింగిల్‌ డిజిట్‌కే పరిమితమయ్యారు.



పిచ్‌ స్పిన్‌కు అనుకూలిస్తుండటంతో లోకల్‌ బాయ్‌ అక్షర్ పటేల్(4/68)‌, సీనియర్‌ స్పిన్నర్‌ రవిచంద్రన్‌ అశ్విన్‌(3/47) ప్రత్యర్థికి చుక్కలు చూపించారు. హైదరాబాదీ పేసర్‌ మహ్మద్‌ సిరాజ్‌(2/45) కీలక వికెట్లు పడగొట్టాడు. వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌కు ఒక వికెట్‌ దక్కింది.

England are all out for 205!



Axar Patel is the pick of the bowlers with returns of 4/68.#INDvENG | https://t.co/6OuUwURcgX pic.twitter.com/UHk8tQCIp9