సిడ్నీ: ఇండియాతో జ‌రుగుతున్న రెండో వ‌న్డేలోనూ ఆస్ట్రేలియా బ్యాట్స్‌మెన్ చెల‌రేగిపోయారు. మాజీ కెప్టెన్ స్టీవ్ స్మిత్ సెంచ‌రీ, ఓపెన‌ర్లు వార్న‌ర్‌, ఫించ్‌, లాబుషేన్‌, మ్యాక్స్‌వెల్ హాఫ్ సెంచరీలు సాధించ‌డంతో ఆసీస్ 50 ఓవ‌ర్ల‌లో 4 వికెట్లకు 389 ప‌రుగులు చేసింది. బ్యాటింగ్‌కు అనుకూలిస్తున్న పిచ్‌పై కంగారూ బ్యాట్స్‌మెన్ జోరుకు అస‌లు అడ్డే లేకుండా పోయింది. ముఖ్యంగా స్మిత్‌, మ్యాక్స్‌వెల్ తొలి వ‌న్డే జోరును కొన‌సాగించారు. మ‌రోసారి మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌ల‌తో టీమిండియా బౌల‌ర్ల ప‌ని ప‌ట్టారు. వ‌ర‌స‌గా రెండో వ‌న్డేలోనూ స్టీవ్ స్మిత్ సెంచ‌రీ బాదాడు. ఈసారి కూడా కేవ‌లం 62 బంతుల్లోనే 13 ఫోర్లు, 2 సిక్స్‌ల‌తో స్మిత్ సెంచ‌రీ కొట్ట‌డం విశేషం. క్రీజులోకి వ‌చ్చీ రావ‌డంతోనే బౌల‌ర్ల‌పై విరుచుకుప‌డిన‌ అత‌డు.. ఇండియ‌న్ టీమ్‌పై త‌న అద్భుత‌మైన ఫామ్‌ను కొన‌సాగిస్తున్నాడు. తొలి వ‌న్డేలోనూ స్మిత్ 62 బంతుల్లోనే సెంచ‌రీ కొట్ట‌డం ఇక్క‌డ మ‌రో విశేషం. ఇక చివ‌ర్లో మ్యాక్స్‌వెల్ మ‌రోసారి బౌల‌ర్ల‌కు చుక్క‌లు చూపించాడు. కేవ‌లం 29 బంతుల్లోనే 4 సిక్స‌ర్లు, 4 ఫోర్ల‌తో 63 ప‌రుగులు చేశాడు. వార్న‌ర్ 77 బంతుల్లో 83, ఫించ్ 69 బంతుల్లో 60, లాబుషేన్ 61 బంతుల్లో 70 ప‌రుగులు చేశారు. ఆసీస్ బ్యాట్స్‌మెన్ ధాటికి టీమిండియా బౌల‌ర్లు మ‌రోసారి భారీగా ప‌రుగులు స‌మ‌ర్పించుకున్నారు. స్ట్రైక్ బౌల‌ర్ బుమ్రా అత్య‌ధికంగా 79, ష‌మి 73, చాహ‌ల్ 71, సైనీ 70, జ‌డేజా 60 ప‌రుగులు ఇచ్చారు.



Australia register their highest total against India... AGAIN!



After scoring a mammoth 374/6 in the previous game, the hosts have bettered that with 389/4 this innings ????



What a dominant show with the bat!#AUSvIND pic.twitter.com/OTBp6z5DfY