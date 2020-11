సిడ్నీ: ఇండియాతో జ‌రుగుతున్న రెండో వ‌న్డేలో ఆస్ట్రేలియా తొలి వికెట్ కోల్పోయింది. 60 ప‌రుగులు చేసిన కెప్టెన్ ఫించ్ ష‌మి బౌలింగ్‌లో కోహ్లికి క్యాచ్ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. దీంతో 142 ప‌రుగుల తొలి వికెట్ భాగ‌స్వామ్యానికి తెర‌ప‌డింది. ఫించ్ 69 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌తో 60 ప‌రుగులు చేశాడు. తొలి వ‌న్డేలోనూ వార్న‌ర్‌, ఫించ్ జోడీ తొలి వికెట్‌కు 156 ప‌రుగులు జోడించిన విష‌యం తెలిసిందే.దూకుడైన ఆట‌తో సెంచ‌రీ వైపు దూసుకెళ్తున్న క‌నిపించిన వార్న‌ర్.. ఫించ్ ఔటైన కాసేప‌టికే ర‌నౌట్‌గా వెనుదిరిగాడు. వార్న‌ర్ 77 బంతుల్లో 83 ప‌రుగులు చేశాడు.



