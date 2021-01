దుబాయ్‌:ఆస్ట్రేలియాతో మూడో టెస్టులో అద్భుత ఆటతీరు కనబర్చిన టీమ్‌ఇండియా మ్యాచ్‌ను డ్రాగా ముగించింది. ఓటమి ఖాయం అనుకున్న స్థితిలో పుజారా, పంత్‌, విహారీ, అశ్విన్‌ అసమాన పోరాటం చేశారు. సిడ్నీ క్రికెట్‌ మైదానంలో పటిష్ఠ ఆసీస్‌ బౌలర్లను ధాటిగా ఎదుర్కొన్న భారత్‌ మ్యాచ్‌ను డ్రా చేయడంతో సిరీస్‌లో ఇరుజట్లు 1-1తో సమంగా ఉన్నాయి.



ప్రపంచ టెస్టు ఛాంపియన్‌షిప్‌ ర్యాంకింగ్స్‌(WTC)లో ఆస్ట్రేలియా, భారత్‌ టాప్‌-2లో చోటు దక్కించుకున్నాయి. పాయింట్ల పట్టికలో మూడో స్థానంలో ఉన్న న్యూజిలాండ్‌ కన్నా స్వల్ప తేడాతో భారత్‌ రెండో స్థానంలో నిలిచింది.



సిడ్నీ మైదానంలో గొప్పగా పోరాడిన ఆస్ట్రేలియా, భారత్‌ ఐసీసీ వరల్డ్‌ టెస్టు ఛాంపియన్‌షిప్‌ ర్యాంకింగ్స్‌లో మొదటి రెండు స్థానాల్లో నిలిచాయి. భారత్‌, న్యూజిలాండ్‌ మధ్య కేవలం 0.2శాతం మాత్రమే తేడా ఉందని ఐసీసీ ట్వీట్‌ చేసింది. చాంపియన్‌షిఫ్ ఫైనల్‌ జట్లను నిర్ధారించేందుకు ఐసీసీ పాయింట్ల శాతాన్ని ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే.



An incredible battle in Sydney has helped both teams retain the top two spots in the ICC World Test Championship standings.



A difference of 0.2% between India and New Zealand ????#WTC21 #AUSvIND pic.twitter.com/xEszUOMWCV