ఆస్ట్రేలియా క్రికెటర్ స్టీవ్‌ స్మిత్‌ తలకు గాయం

మాంచెస్టర్‌: ఇంగ్లాండ్‌తో వన్డే సిరీస్‌కు ముందు ఆస్ట్రేలియా జట్టుకు ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఆసీస్‌ స్టార్‌ ప్లేయర్‌ స్టీవ్‌ స్మిత్‌ తలకు గాయం కావడంతో ఆతిథ్య ఇంగ్లాండ్‌తో తొలి వన్డేకు దూరమయ్యాడు. నిన్న ప్రాక్టీస్‌ సెషన్‌లో అతని తలకు దెబ్బ తగలడంతో ముందు జాగ్రత్త చర్యగా విశ్రాంతి తీసుకున్నాడు. స్మిత్‌ స్థానంలో బ్యాట్స్‌మన్‌ లబుషేన్‌ జట్టులోకి రాగా మార్కస్‌ స్టాయినీస్‌ మూడో నంబర్‌లో బ్యాటింగ్‌కు రానున్నాడు.

టీ20 సిరీస్‌ను 2-1తో చేజార్చుకున్న ఆస్ట్రేలియా..తొలి వన్డేలోనే ఎలాగైనా గెలవాలని పట్టుదలతో ఉన్నది. గతేడాది ఆగస్టులో యాషెస్ సిరీస్‌లోనూ స్మిత్ గాయపడ్డాడు. రెండో టెస్టులో ఇంగ్లాండ్ పేసర్ ఆర్చర్ వేసిన బంతి స్టీవ్‌ స్మిత్ తలకు బలమైన గాయమైంది.

