ఆస్ట్రేలియా 191 ఆలౌట్‌..ఆధిక్యంలో భారత్‌

అడిలైడ్‌: భారత్‌తో డే/నైట్‌ టెస్టు మ్యాచ్‌లో బ్యాట్స్‌మెన్‌ తడబడటంతో ఆతిథ్య ఆస్ట్రేలియా తక్కువ స్కోరుకే కుప్పకూలింది. రెండో రోజు శుక్రవారం తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో ఆస్ట్రేలియా 72.1 ఓవర్లలో 191 పరుగులకు ఆలౌటైంది. దీంతో భారత్‌కు 53 పరుగుల ఆధిక్యం లభించింది. అంతకుముందు భారత్‌ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 244 రన్స్‌కు ఆలౌటైంది. తొలి టెస్టులో భారత్‌ మెరుగైన స్థితిలో నిలిచింది. స్పిన్నర్ రవిచంద్రన్ అశ్విన్(4/55) తన మాయాజాలాన్ని ప్రదర్శించి కంగారూల పతనాన్ని శాసించాడు. బుమ్రా(2/52), ఉమే‌శ్‌ యాదవ్‌(3/40)లకు వికెట్లు దక్కాయి. ఆసీస్‌ కెప్టెన్‌ టిమ్‌ పైన్‌(73 నాటౌట్‌) ఒక్కడే అర్ధశతకంతో మెరిశాడు.

భారత బౌలర్ల కట్టుదిట్టమైన బంతులను ఎదుర్కొనేందుకు ఆసీస్‌ బ్యాట్స్‌మెన్లు ఇబ్బందిపడ్డారు. గులాబీ టెస్టు రెండో రోజు ఆటలో భారత్‌దే పైచేయి. భారత బౌలర్లు అంచనాలకు తగ్గట్లుగా రాణించడంతో ప్రత్యర్థి తక్కువ స్కోరుకే పరిమితమైంది. 29 పరుగులకే ఓపెనర్లు మాథ్యూ వేడ్‌(8), జో బర్న్స్‌(8) ఔటవడంతో క్రీజులోకి వచ్చిన లబుషేన్‌(47) బౌలర్లను ధాటిగా ఎదుర్కొనే ప్రయత్నం చేశాడు. లబుషేన్‌ 54వ ఓవర్లో ఔటయ్యాడు. ఉమేశ్‌ యాదవ్‌ వేసిన అదే ఓవర్‌లో లబుషేన్‌తో పాటు అప్పుడే క్రీజులోకి వచ్చిన పాట్‌ కమిన్స్‌ డకౌట్‌గా వెనుదిరిగాడు.

స్టీవ్‌ స్మిత్‌(1), ట్రావిస్‌ హెడ్‌(7)లను అశ్విన్‌ పెవిలియన్‌ పంపడంతో ఆసీస్‌ ఒత్తిడిలో పడింది. ఆ తర్వాత ఏదశలోనూ కంగారూలు కోలుకోలేదు. మరో ఎండ్‌లో బ్యాట్స్‌మెన్‌ పెవిలియన్‌ బాట పడుతున్నా పైన్‌ ఒంటరి పోరాటం చేసి జట్టును గౌరవప్రదమైన స్కోరు అందించాడు. ఆఖరి వరకు క్రీజులో నిలిచిన పైన్‌ కాస్త వేగంగా ఆడుతూ స్కోరు బోర్డును ముందుండి నడిపించే ప్రయత్నం చేశాడు.

Australia are all out for 191 ????



Yadav dismisses Hazlewood for 8⃣ and Paine remains unbeaten on 73.



India lead by 53 runs at the halfway point ????#AUSvIND SCORECARD ???? https://t.co/Q10dx0IFfv pic.twitter.com/3RHitnLflZ