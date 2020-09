ఆ 21 మంది స్టార్‌ క్రికెటర్లు వచ్చేశారు..!

దుబాయ్‌: ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌(ఐపీఎల్‌) 13వ సీజన్‌లో ఆడబోయే ఆస్ట్రేలియా, ఇంగ్లాండ్‌ ఆటగాళ్లు టోర్నీకి ఆతిథ్యమిస్తున్న యూఏఈలో అడుగుపెట్టారు. వివిధ ప్రాంఛైజీల తరఫున ఆడనున్న 21 మంది ఆసీస్‌, ఇంగ్లీష్‌ క్రికెటర్లు శనివారం బ్రిటన్‌ నుంచి ఇక్కడకు చేరుకున్నారు. వీరంతా తమ జట్లు ఆడే తొలి మ్యాచ్‌ నుంచే అందుబాటులో ఉండనున్నారు. స్టార్‌ ప్లేయర్లు స్టీవ్‌ స్మిత్‌, డేవిడ్‌ వార్నర్‌, జోఫ్రా ఆర్చర్‌, జోస్‌ బట్లర్‌, ఇయాన్‌ మోర్గాన్‌, పాట్‌ కమిన్స్‌ తదితరులు యూకే నుంచి ప్రత్యేక విమానంలో గురువారం రాత్రి యూఏఈకి వచ్చారు.

ఆతిథ్య ఇంగ్లాండ్‌, ఆసీస్‌ మధ్య జరిగిన టీ20, వన్డే సిరీస్‌లో ఇరుజట్లకు చెందిన ఆటగాళ్లు పాల్గొన్నారు. కరోనా నేపథ్యంలో ఆటగాళ్లందరూ పీపీఈ కిట్లు ధరించారు. 21 మంది ఆటగాళ్లు 36 గంటల పాటు క్వారంటైన్‌లో ఉంటారు. కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌, డిఫెండింగ్‌ ఛాంపియన్‌ ముంబై ఇండియన్స్‌ టీమ్‌లు అబుదాబిలో ఉండగా.. మిగతా ఆరు ఫ్రాంఛైజీలు దుబాయ్‌లోనే ఉంటున్నాయి.

