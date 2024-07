July 29, 2024 / 01:44 PM IST

పారిస్: పారిస్ ఒలింపిక్స్‌లో భార‌త షూట‌ర్లు మెరుగైన ప్ర‌ద‌ర్శ‌న ఇస్తున్నారు. 10 మీట‌ర్ల ఎయిర్ పిస్తోల్‌ మిక్స్‌డ్ టీమ్ ఈవెంట్‌లో భార‌త షూట‌ర్లు .. బ్రాంజ్ మెడ‌ల్ మ్యాచ్‌కు అర్హ‌త సాధించారు. మ‌నూ భాక‌ర్‌, స‌ర‌బ్‌జోత్ సింగ్‌ జోడి.. ఆ ఈవెంట్‌లో అర్హ‌త సాధించింది. క్వాలిఫికేష‌న్ రౌండ్‌లో ఆ బృందం మూడ‌వ స్థానంలో నిలిచింది. జూలై 30వ తేదీన మెడ‌ల్ మ్యాచ్ జ‌రుగుతుంది.

Manu Bhaker & Sarabjot finished 3rd in the Qualification round of the 10m Air Pistol Mixed Team event and will play in the Bronze medal match

They finished just one point behind the 2nd placed Serbian pair. #Paris2024#Paris2024withIAS https://t.co/br8G1QkUje pic.twitter.com/x7sQsXMpAF

— India_AllSports (@India_AllSports) July 29, 2024