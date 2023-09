జ‌స్‌ప్రీత్ బుమ్రా తొలి ఓవ‌ర్లోనే వికెట్ తీశాడు. శ్రీ‌లంక ఓపెనర్ కుశాల్ పెరీరా(0)ను ఔట్ చేశాడు. మూడో బంతికి పెరీరా ఇచ్చిన క్యాచ్‌ను వికెట్ కీప‌ర్ కేఎల్ రాహుల్ డైవ్ చేస్తూ అద్బుతంగా అందుకున్నాడు. దాంతో, లంక ఒక్క ప‌రుగుకే తొలి వికెట్ కోల్పోయింది.

It's that man Bumrah again!

A third-ball wicket and Sri Lanka have lost their first wicket 💥#AsiaCupFinal | #SLvIND

