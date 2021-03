అశ్విన్ ఆ ట్వీట్ ఎందుకు చేశాడు? యువీనే టార్గెట్ చేశాడా?

అహ్మదాబాద్‌: ఇంగ్లండ్‌తో జ‌రిగిన మూడో టెస్ట్ విజ‌యంలో త‌న వంతు పాత్ర పోషించ‌డంతోపాటు టెస్ట్ క్రికెట్‌లో అత్యంత వేగంగా 400 వికెట్లు తీసిన రెండో బౌల‌ర్‌గా రికార్డు నెల‌కొల్పిన ర‌విచంద్ర‌న్ అశ్విన్ చేసిన ట్వీట్లు ఇప్పుడు ఫ్యాన్స్‌ను గంద‌ర‌గోళానికి గురి చేస్తున్నాయి. అస‌లు అత‌డు ఆ ట్వీట్లు ఎందుకు చేశాడు? అత‌ని ఉద్దేశం ఏంట‌న్న చ‌ర్చ మొద‌లైంది. ఇన్నాళ్లూ ప్రోడ‌క్ట్‌లనే మార్కెటింగ్ ద్వారా అమ్మేవాళ్లు. ఇప్పుడు ఐడియాల‌ను అమ్ముతున్నారు. ఇది ఎలా ఉందంటే మీరు ఆలోచించ‌లేరు కాబ‌ట్టి మేము అమ్ముతున్నాము అన్న‌ట్లుగా ఉంది. ప‌దేళ్ల పాటు ఈ స్థాయిలో క్రికెట్ ఆడిన త‌ర్వాత నేను చెప్పేది ఒక్క‌టే. మేము వాటిని కొంటున్న‌న్ని రోజులూ వాళ్లు ఇలా మాపై రుద్దుతూనే ఉంటారు అన్నది అశ్విన్ ట్వీట్ల సారాంశం.



“you can’t think on your own” and here we will teach you how to think and also help you think the way we want you to think. After having played the game at this level for a decade, I can safely say that “As long as we are going to buy it, they will shove it down our throat”.