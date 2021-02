అక్షర్‌ ట్రిపుల్‌ స్ట్రైక్‌..ఇంగ్లాండ్‌ 56/5

అహ్మదాబాద్‌: భారత్‌తో మూడో టెస్టులో ఇంగ్లాండ్‌ టాప్‌ఆర్డర్‌ బ్యాట్స్‌మెన్‌ స్వల్ప స్కోరుకే పెవిలియన్‌ చేరారు. భారత్‌ను ఆలౌట్‌ చేసి రెండో ఇన్నింగ్స్‌ ఆరంభించిన ఇంగ్లాండ్‌ సెకండ్‌ సెషన్‌లో వేగంగా వికెట్లను కోల్పోయింది. పిచ్‌ సహకారాన్ని సొమ్ము చేసుకుంటూ భారత స్పిన్‌ ద్వయం అక్షర్‌ పటేల్‌, రవిచంద్రన్‌ అశ్విన్‌ విజృంభించారు.

జాక్‌ క్రాలీ(0), డొమినిక్‌ సిబ్లే(7), జానీ బెయిర్‌స్టో(0), బెన్‌స్టోక్స్‌(25) ఔటయ్యారు. 19 పరుగులకే మూడు వికెట్లు కోల్పోవడంతో రూట్‌, స్టోక్స్‌ జోడీ ఇన్నింగ్స్‌ను చక్కదిద్దాలనుకున్నారు. స్టోక్స్‌ ఎదురుదాడికి దిగుతూ పరుగులు రాబట్టే ప్రయత్నం చేయగా అశ్విన్‌ బౌలింగ్‌లో వికెట్ల ముందు దొరికిపోయాడు. అక్షర్‌ వేసిన తర్వాతి ఓవర్లోనే రూట్‌ ఎల్బీడబ్లూగా వెనుదిరగడంతో ఇంగ్లీష్‌ జట్టు పీకల్లోతు కష్టాల్లో పడింది. 18.5 ఓవర్లలో ఇంగ్లాండ్‌ 5 వికెట్లకు 56 పరుగులు చేసింది. ఓలీ పోప్‌(5) క్రీజులో ఉన్నారు.

