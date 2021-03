దుబాయ్‌: ప‌్ర‌స్తుతం ఇంగ్లండ్‌తో జ‌రుగుతున్న టెస్ట్ సిరీస్‌లో అద్భుతంగా రాణిస్తున్న ఓపెన‌ర్ రోహిత్ శ‌ర్మ‌, ఆల్‌రౌండ‌ర్ అశ్విన్‌లు ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్‌లో దూసుకెళ్లారు. తాజా ర్యాంకింగ్స్‌లో ఈ ఇద్ద‌రూ పైకి ఎగబాకారు. చెన్నై టెస్ట్‌లో సెంచ‌రీ చేసిన రోహిత్ టాప్ టెన్‌లోకి దూసుకొచ్చాడు. ఆరు స్థానాలు మెరుగుప‌ర‌చుకొని 8వ ర్యాంకులో నిలిచాడు. అటు సిరీస్‌లో ఆల్‌రౌండ్ ప‌ర్ఫార్మెన్స్‌తో అద‌రగొడుతున్న అశ్విన్‌.. బౌల‌ర్ల ర్యాంకుల్లో మూడోస్థానానికి ఎగ‌బాకాడు. బ్యాటింగ్ ర్యాంకింగ్స్ న్యూజిలాండ్ కెప్టెన్ కేన్ విలియ‌మ్స‌న్ టాప్‌లో కొన‌సాగుతుండ‌గా.. టీమిండియా కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లి ఐదో స్థానంలో ఉన్నాడు. ఇటు బౌల‌ర్ల‌లో ఆస్ట్రేలియా పేస‌ర్ ప్యాట్ క‌మిన్స్ టాప్‌లో ఉన్నాడు.



???? Ashwin breaks into top three

???? Anderson slips to No.6

???? Broad, Bumrah move down one spot



The latest @MRFWorldwide ICC Test Player Rankings for bowling: https://t.co/AIR0KNm9PD pic.twitter.com/FssvpYiLcx