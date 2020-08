13 ఏండ్ల కష్టానికి ప్రతిఫలమే.. అర్జున అవార్డు : ఇషాంత్‌ శర్మ

ప్రతిష్టాత్మక అర్జున అవార్డు పొందిన తరువాత భారత్‌ ఫాస్ట్‌ బౌలర్‌ ఇషాంత్‌ శర్మ మోదటిసారి స్పందించారు. సోమవారం ఇషాంత్‌ శర్మ మాట్లాడిన వీడియోను బీసీసీఐ తన అధికారిక ట్విట్టర్‌లో పోస్టు చేసింది.



ఇషాంత్‌ శర్మ మాట్లాడుతూ ‘గత 13 సంవత్సరాలుగా ఈ దశకు రావడానికి చాలా కష్టపడ్డానన్నాడు. ‘నాకు అర్జున అవార్డు వచ్చిందని తెలియగానే చాలా సంతోష పడ్డాను. నా గురించి గర్వపడ్డాను. గత 13 సంవత్సరాలుగా నేను చాలా కష్టపడ్డాను. ఇది నాకు, నా కుటుంబానికి గర్వకారణం’ అని ఇషాంత్ పేర్కొన్నాడు.

భారత మహిళల బాస్కెట్ బాల్ జట్టులో సభ్యురాలిగా ఉన్న ఇషాంత్‌ భార్య తనకంటే ఎక్కువ సంతోషపడిందని చెప్పాడు. సెప్టెంబర్ 19 నుంచి ప్రారంభం కానున్న ఐపీఎల్‌ 2020లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ తరపున ఆడటానికి ఇషాంత్‌ ప్రస్తుతం యూఏఈ చేరుకున్నాడు.

