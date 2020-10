అబుదాబి: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌తో మ్యాచ్‌లో మొదట బ్యాటింగ్‌ చేస్తున్న కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌ తక్కువ స్కోరుకే మూడు వికెట్లు కోల్పోయింది. ఢిల్లీ స్టార్‌ పేసర్‌ నోర్ట్జే దెబ్బకు కోల్‌కతా కీలక బ్యాట్స్‌మెన్‌ పెవిలియన్‌ బాట పట్టారు. రెండో ఓవర్‌లోనే ఓపెనర్‌ శుభ్‌మన్‌ గిల్‌(9)ను ఔట్‌ చేసిన నోర్ట్జే..ఆరో ఓవర్లో రాహుల్‌ త్రిపాఠి(13)ని పెవిలియన్‌ పంపాడు.

ఈ దశలో క్రీజులోకి వచ్చిన దినేశ్‌ కార్తీక్‌(3) ఎక్కువ సేపు నిలువలేదు. స్పీడ్‌స్టర్‌ రబాడ వేసిన ఎనిమిదో ఓవర్లో కార్తీక్‌..వికెట్‌ కీపర్‌ పంత్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చి వెనుదిరగడంతో కోల్‌కతాపై ఒత్తిడి పెరిగింది. 9 ఓవర్లకు కోల్‌కతా 3 వికెట్లకు 57 పరుగులు చేసింది. ప్రస్తుతం సునీల్‌ నరైన్‌(13), నితీశ్‌ రాణా(17) క్రీజులో ఉన్నారు.

WATCH - Nortje's cannon ball to Tripathi



Anrich Nortje was on fire. After picking Gill early, the pacer bowled the perfect yorker to castle Rahul Tripathi. Top bowling this from Nortje.



