బెంగ‌ళూరు: ఉత్త‌రాఖండ్ క్రికెట్ టీమ్ కోచ్ ప‌ద‌వికి వ‌సీమ్ జాఫ‌ర్ రాజీనామా చేయ‌డం స‌రైన‌దే అని అన్నాడు ఇండియ‌న్ టీమ్ మాజీ కోచ్ అనిల్ కుంబ్లే. కోచ్ ప‌ద‌వికి రాజీనామా చేసిన త‌ర్వాత అత‌నిపై మ‌త‌తత్వ వాది ముద్ర కూడా వేసింది ఉత్త‌రాఖండ్ క్రికెట్ అసోసియేష‌న్‌. అయితే ఈ ఆరోప‌ణ‌ల‌ను జాఫ‌ర్ తీవ్రంగా ఖండించాడు. ఈ అంశంపై అనిల్ కుంబ్లే స్పందిస్తూ.. వ‌సీం నా మ‌ద్ద‌తు నీకే.. స‌రైన ప‌నే చేశావు. దుర‌దృష్ట‌వ‌శాత్తూ ప్లేయ‌ర్స్ నీ కోచింగ్‌ను మిస్ అవుతారు అని ట్వీట్ చేశాడు.



With you Wasim. Did the right thing. Unfortunately it’s the players who’ll miss your mentor ship.