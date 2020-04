హైద‌రాబాద్‌: వీరూ అంటే వీర‌బాదుడే. సెహ్వాగ్ బ్యాటింగ్ స్ట‌యిలే అలాంటిది. ఫూట్‌వ‌ర్క్ గురించి అస‌లు ప‌ట్టించుకోడు. బంతి ప‌డ‌గానే దాన్ని బౌండ‌రీకి త‌ర‌లిస్తాడు. వీరూకు ఫూట్ మూమెంట్ లేద‌ని, అత‌ను గొప్ప‌గా ఆడ‌లేన‌డ‌ని మొద‌ట్లో విమ‌ర్శ‌లు వ‌చ్చాయి. కానీ సెహ్వాగ్ మాత్రం త‌న పంథాను మార్చ‌లేదు. క్రీజ్‌లో నిలుచున్న చోటు నుంచే.. ఎటువంటి బంతి ప‌డినా.. దాన్ని భారీ షాట్ ఆడేవాడు. అయితే ఇవాళ త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో వీరూ ఓ పోస్టు పెట్టారు. త‌న బ్యాటింగ్ ఇన్‌స్పిరేష‌న్ గురించి చెప్పాడు. తాను ఎవ‌రి నుంచి ప్రేర‌ణ పొందాడో గుర్తు చేశాడు. పైర్ హిలానా ముస్కిల్ హీ న‌హీ.. నామున్‌కిన్ హై అంటూ కామెంట్ చేశాడు. దానికి అంగ‌ద్‌జీ రాక్స్ అంటూ ట్యాగ్ చేశాడు.



ఆదివారం రాత్రి రామాయ‌ణం సీరియ‌ల్ చూసిన వెంట‌నే.. సెహ్వాగ్ త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో ఈ పోస్టు చేశాడు. సీత‌ను రావ‌ణుడు అప‌హ‌రించిన త‌ర్వాత శ్రీరాముడు లంక‌కు వెళ్లే ప్ర‌య‌త్నం చేస్తాడు. అయితే దానికి ముందు అంగ‌ధున్ని సంధి కోసం లంక‌కు పంపిస్తాడు. సంధి కుద‌ర్చుకునేది లేద‌ని లంకేయులు అంగ‌ధుడిని తిర‌స్క‌రిస్తారు. అప్పుడు త‌న పాదాన్నిఎవరైనా కదిపితే.. శ్రీరాముడు ఓట‌మిని అంగీక‌రించిన‌ట్లే అని అంగ‌దుడు అంటాడు. అయితే అంగ‌ధుడి పాదాన్ని క‌దిపేందుకు లంకేయులు ప్ర‌య‌త్నిస్తారు. కానీ ఇంచు మాత్రం కూడా పాదాన్ని క‌ద‌ప‌లేక‌పోతారు. ఓ ద‌శ‌లో రావ‌ణాసురుడే అంగ‌ధుడి పాదాన్ని క‌దిపేందుకు ముందుకు వ‌స్తాడు. అప్పుడు ప‌క్క‌కు జ‌రిగిన అంగ‌ధుడు.. కాళ్లు ప‌ట్టుకోవాలంటే శ్రీరాముడిని వేడుకోవాలంటాడు. ఇది రామ‌య‌ణ ఘ‌ట్టంలోని ఓ స‌న్నివేశం. అయితే ఇవాళ సెహ్వాగ్ త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో రెండు ఫోటోలు పోస్టు చేసి.. త‌న బ్యాటింగ్ ప్రేర‌ణ‌కు కార‌ణం తెలిపాడు. అంగ‌ధుడి త‌ర‌హాలోనే త‌న ఫూట్‌వ‌ర్క్ సాగింద‌న్న సందేశాన్నిచ్చాడు.

So here is where i took my batting inspiration from :)



Pair hilana mushkil hi nahi , namumkin hai . #Angad ji Rocks pic.twitter.com/iUBrDyRQUF