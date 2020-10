అబుదాబి: సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ యువ క్రికెటర్‌ ప్రియం గార్గ్‌ తన ఫీల్డింగ్‌ విన్యాసాలతో అదరగొట్టాడు. వరుస ఓవర్లలో రెండు స్టన్నింగ్ క్యాచ్‌లు అందుకొని ఇద్దరిని ఔట్‌ చేయడంలో కీలకపాత్ర పోషించాడు. క్రీజులో కుదురుకున్న బ్యాట్స్‌మెన్‌ పెవిలియన్‌ చేరడంతో కోల్‌కతా స్కోరు వేగం తగ్గింది. రషీద్‌ ఖాన్‌ వేసిన 12వ ఓవర్‌లో శుభ్‌మన్‌గిల్‌ (36) ఔటయ్యాడు. నాలుగో బంతికి భారీ షాట్‌ ఆడగా డీప్‌లో గార్గ్‌ డైవింగ్‌ చేసి కళ్లుచెదిరే క్యాచ్‌ అందుకున్నాడు. దీంతో 87 పరుగుల వద్ద కోల్‌కతా రెండో వికెట్‌ కోల్పోయింది.

విజయ్‌ శంకర్‌ వేసిన తర్వాతి ఓవర్‌ తొలి బంతికి నితీశ్‌ రాణా(29) క్యాచ్‌ ఔటయ్యాడు. మొదటి బంతిని భారీ షాట్‌ ఆడగా ప్రియమ్‌ గార్గ్‌ సూపర్బ్‌ క్యాచ్‌ అందుకున్నాడు. దీంతో కోల్‌కతా 88 పరుగుల వద్ద మూడో వికెట్‌ కోల్పోయి కష్టాల్లోపడింది. ప్రస్తుతం ఇయాన్‌ మోర్గాన్‌(9), దినేశ్‌ కార్తీక్‌(3) క్రీజులో ఉన్నారు. 16 ఓవర్లకు కోల్‌కతా 4 వికెట్లకు 114 పరుగులు చేసింది. ఆండ్రీ రస్సెల్‌(9) మరోసారి నిరాశపరిచాడు.

Athletic and energetic and eyes on the ball always. Outstanding couple of catches from Priyam Garg.https://t.co/LpF23Cv62a #Dream11IPL