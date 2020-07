న్యూఢిల్లీ : రివర్స్‌ స్వింగ్‌ బౌలింగ్‌లో ఇంగ్లాండ్‌ ఆటగాడు జేమ్స్‌ అండర్సన్‌ అద్భుతమైన బౌలర్‌ అని స్టార్‌ బ్యాట్స్‌మెన్‌ సచిన్‌ టెండుల్కర్‌ అన్నాడు. తాజాగా విండీస్‌ మాజీ కెప్టెన్‌ బ్రియన్‌ లారాతో 100 ఎంబీ మొబైల్‌ యాప్‌లో సచిన్‌ మాట్లాడుతూ బౌలింగ్‌ గురించి పలు విషయాలను చెప్పాడు. ప్రస్తుతం ఇంగ్లాండ్‌-విండీస్‌ మధ్య జరుగుతున్న టెస్టులో అండర్సన్‌ కీలంకంగా ఉంటాడని అన్నాడు. ‘అండర్సన్‌ బౌలింగ్‌ చేసే సమయంలో బ్యాట్స్‌మెన్‌ను తికమక పెడతాడు. బంతి ఔట్‌స్వింగ్‌ వేస్తున్నట్టు వేసి దాని దిశను మారుస్తాడు. దాంతో చాలా మంది బ్యాట్స్‌మెన్స్‌ అతని బౌలింగ్‌లో ఆడేందుకు తీకమక పడతారు. అండర్సన్‌ వేసిన బంతి బ్యాట్స్‌మెన్‌కు దూరంగా వెళ్లి వికెట్లకు తాకుతుంది. తన బౌలింగ్‌ నాకు కొత్తగా అనిపించేది. ప్రస్తుతం స్టువర్ట్‌ బ్రాడ్‌ కూడా అలానే వేస్తున్నాడు. అండర్సన్‌ను నేను అద్భుతమైన బౌలర్‌గా పరిగణిస్తా’ అని సచిన్‌ వెల్లడించాడు. దీనికి సబంధించిన వీడియోను ట్విటర్‌లో పోస్టు చేశాడు.



గురువారం ఇంగ్లాండ్‌-విండీస్‌ మధ్య జరిగిన టెస్టు మ్యాచ్‌లో విండీస్‌ కెప్టెన్‌ హోల్టర్‌ అద్భుతంగా ఆడాడు. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో ఇంగ్లాండ్‌ 204 పరుగులకు ఆలౌట్‌ అయింది. తర్వాత ఇన్నింగ్స్‌ ప్రారంభించిన విండీస్‌ రెండో రోజు ఆట ముగిసేమయానికి 57-1గా ఉంది.

While batting against @jimmy9, I noticed his remarkable ability to bowl reverse swing REVERSE!



He is one of the best exponents of this art! Will be interesting to watch him bowl once the ball starts to reverse. #EngvWI @brianlara pic.twitter.com/zhPM8MXsUM