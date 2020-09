DC vs SRH: డేవిడ్‌ వార్నర్‌ 45 ఔట్‌

అబుదాబి: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌తో మ్యాచ్‌లో సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ స్వల్ప వ్యవధిలోనే రెండు కీలక వికెట్లు కోల్పోయింది. ఢిల్లీ స్పిన్నర్‌ అమిత్‌ మిశ్రా బౌలింగ్‌లో కెప్టెన్‌ డేవిడ్‌ వార్నర్‌ రివర్స్‌ స్వీప్‌ ఆడేందుకు ప్రయత్నించగా బంతి అతనికి గ్లోవ్‌కు తగలడంతో వికెట్‌ కీపర్‌ రిషబ్‌ పంత్‌ క్యాచ్‌ అందుకున్నాడు. వార్నర్‌, బెయిర్‌ స్టో ఓపెనింగ్‌ జోడీ తొలి వికెట్‌కు 77 పరుగులు జోడించింది.

మిశ్రా తన తర్వాతి ఓవర్‌లో . వన్‌డౌన్‌లో వచ్చిన మనీశ్‌ పాండేను పెవిలియన్‌ పంపి సన్‌రైజర్స్‌ను దెబ్బకొట్టాడు. మరో ఓపెనర్‌ బెయిర్‌ స్టో నిలకడగా ఆడుతున్నాడు. 12 ఓవర్లు ముగిసేసరికి సన్‌రైజర్స్‌ రెండు వికెట్ల నష్టానికి 94 పరుగులు చేసింది. బెయిర్‌స్టో(40), విలియమ్సన్‌(1) క్రీజులో ఉన్నారు.

