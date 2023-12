December 24, 2023 / 04:22 PM IST

IND vs AUS Women’s Test: భారత్‌ – ఆస్ట్రేలియా మహిళల క్రికెట్ జట్ల మధ్య ముంబై వేదికగా జరిగిన ఏకైక టెస్టులో హర్మన్‌ప్రీత్‌ కౌర్‌ సారథ్యంలోని భారత జట్టు చిరస్మరణీయ విజయం సాధించిన విషయం తెలిసిందే. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో ఆసీస్‌ నిర్దేశించిన 74 పరుగుల లక్ష్యాన్ని భారత్‌.. రెండు వికెట్లు మాత్రమే కోల్పోయి ఛేదించింది. మ్యాచ్‌ ముగిసిన తర్వాత ఆస్ట్రేలియా సారథి అలీసా హీలి ఫోటోగ్రాఫర్‌ అవతారం ఎత్తింది. ట్రోఫీతో విజయనినాదాలు చేస్తున్న భారత క్రికెట్‌ జట్టును ఆమె తన కెమెరాలో బంధించింది.

మ్యాచ్‌ ముగిసిన అనంతరం హర్మన్‌ప్రీత్‌ కౌర్‌.. విన్నింగ్‌ ట్రోఫీని తీసుకొచ్చి రిచా ఘోష్‌కు అందజేసింది. పాత్రికేయులు.. ఆ అపురూప క్షణాలను ‘క్లిక్‌’ చేస్తుండగా అక్కడే ఉన్న హీలి.. కెమెరా తీసుకుని వచ్చి తన ఫోటోగ్రాఫిక్‌ స్కిల్స్‌ చూపించింది. ఇందుకు సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్‌ అవుతోంది.

Alyssa Healy clicking pictures when Team India celebrating the Test Winning Trophy.

– This is beautiful to see! pic.twitter.com/SiiMtrYnL1

— CricketMAN2 (@ImTanujSingh) December 24, 2023