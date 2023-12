WPL 2024 Auction: ఉమెన్స్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ వేలానికి వేళాయె.. ఎవరెవరి ఖాతాలో ఎంత నగదు..? పూర్తి వివరాలివే..

December 8, 2023 / 04:47 PM IST

WPL 2024 Auction: భారత క్రికెట్‌ కంట్రోల్‌ బోర్డు (బీసీసీఐ) ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించబోయే ఉమెన్స్‌ ప్రీమియర్ లీగ్‌ (డబ్ల్యూపీఎల్‌) తర్వాతి సీజన్‌ వేలం ప్రక్రియకు సర్వం సిద్ధమైంది. శనివారం (డిసెంబర్‌ 9న) ముంబై వేదికగా డబ్ల్యూపీఎల్‌ – 2024 వేలం జరగాల్సి ఉంది. 165 మంది ఆటగాళ్లు వేలంలోకి రాగా.. ఏ జట్టు ఖాతాలో ఎంత నగదు ఉంది..? ఏ ఫ్రాంచైజీకి ఎన్ని స్లాట్స్‌ అందుబాటులో ఉన్నా్యి..? ఈ కార్యక్రమాన్ని లైవ్‌ లో చూడాలంటే ఎలా..? వంటి వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం.

డబ్ల్యూపీఎల్‌-2024 వేలంలో మొత్తం 165 మంది ఆటగాళ్లు తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోనున్నారు. ఐదు జట్లు (ముంబై ఇండియన్స్‌, రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు. యూపీ వారియర్స్‌, ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌, గుజరాత్‌ జెయింట్స్‌) లు ఇదివరకే రిటైన్‌ చేసుకున్న ఆటగాళ్లకు తోడుగా మిగతా కూర్పును చక్కదిద్దేందుకు గాను ఈ వేలాన్ని ఉపయోగించుకోనున్నాయి. వేలానికి రాబోయే 165 మంది క్రికెటర్లలో 104 మంది భారతీయులు కాగా 61 మంది విదేశీ ఆటగాళ్లున్నారు. భారత్‌ నుంచి ఉన్నవారిలో 56 మంది క్యాప్డ్‌ ప్లేయర్లు కాగా 109 మంది అన్‌క్యాప్డ్‌ ప్లేయర్ల జాబితాలో ఉన్నారు. వేలంలో ఒక జట్టు కనిష్టంగా 15 మందిని, గరిష్టంగా 18 మందిని తీసుకోవచ్చు. వీరిలో కనీసం ఆరుగురు ఫారన్‌ ప్లేయర్స్‌ ఉండొచ్చు.

1. ముంబై ఇండియన్స్‌ – ఐదు స్లాట్స్‌ (ఇందులో ఒకరు ఫారెన్‌ ప్లేయర్‌ను ఎంపిక చేసుకోవచ్చు) ఉన్నాయి. ముంబై ఖాతాలో రూ. 2.1 కోట్ల నగదు ఉంది.

2. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ – 3 స్లాట్స్‌ (ఒకరు ఓవర్సీస్‌). పర్స్‌ వాల్యూ.. రూ. 2.25 కోట్లు

౩. యూపీ వారియర్స్‌ – 5 స్లాట్స్‌ (ఒకరు ఓవర్సీస్‌). పర్స్‌ వాల్యూ.. రూ. 4 కోట్లు

4. రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు – 7 స్లాట్స్‌ (ముగ్గురు ఓవర్సీస్‌).. పర్స్‌ వాల్యూ రూ. 3.35 కోట్లు

5. గుజరాత్‌ జెయింట్స్‌ – 10 స్లాట్స్‌ (3 ఓవర్సీస్‌).. పర్స్‌ వాల్యూ రూ. 5.95 కోట్లు)

ముంబై వేదికగా డబ్ల్యూపీఎల్‌ వేలం శనివారం జరుగనుంది. మహిళల ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ తొలి సీజన్‌లో వేలం నిర్వహించిన ఆక్షనీర్‌ మల్లికా సాగర్‌ ఈసారి కూడా ఆక్షన్‌ ప్రక్రియ చేపట్టనున్నారు. శనివారం మధ్యాహ్నం 2.30 గంటల నుంచి వేలం మొదలుకానుంది.

