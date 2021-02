రహానె అర్ధసెంచరీ..భారీ స్కోరు దిశగా భారత్‌

చెన్నై: ఇంగ్లాండ్‌తో రెండో టెస్టులో టీమ్‌ఇండియా వైస్‌కెప్టెన్‌ రహానె అర్ధసెంచరీ సాధించాడు. ఇంగ్లీష్‌ బౌలర్లను ధాటిగా ఎదుర్కొంటున్న రహానె 104 బంతుల్లో 8ఫోర్ల సాయంతో అర్ధశతకం పూర్తి చేశాడు. టెస్టు కెరీర్‌లో రహానెకు ఇది 23వ ఫిఫ్టీ కావడం విశేషం. శతకంతో విజృంభించిన రోహిత్‌తో కలిసి రహానె 120కి పైగా పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొల్పాడు. 86/3తో ఇబ్బందుల్లో ఉన్న జట్టును ఈ జోడీ ఆదుకున్నది. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 62 ఓవర్లు ఆడిన భారత్‌ 3 వికెట్లకు 212 పరుగులు చేసింది. రోహిత్‌(138), రహానె(53) క్రీజులో ఉన్నారు

Ajinkya Rahane brings up his 23rd Test fifty!



What a solid display of batting from the India batsman ????#INDvENG | https://t.co/DSmqrU68EB pic.twitter.com/QalfQTn2Wt