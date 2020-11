హైద‌రాబాద్‌: మెన్స్ క్రికెట్‌లోనే కాదు.. వుమెన్స్ క్రికెట్‌లోనూ ఫీల్డ‌ర్ల‌ స్టన్నింగ్ క్యాచ్‌లు ప్రేక్ష‌కుల్ని అల‌రిస్తున్నాయి. ఐపీఎల్ త‌ర‌హాలోనే సాగుతున్న వుమెన్స్ బీబీఎల్ లీగ్‌లో ఓ అద్భుత‌మైన ఫీల్డింగ్ ఫీట్ చోటుచేసుకున్న‌ది.బ్రిస్బేన్ హీట్ వుమెన్ వ‌ర్సెస్ అడిలైడ్ స్ట్ర‌యిక‌ర్స్ వుమెన్ మ‌ధ్య శ‌నివారం జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో.. తాలియా మెక్‌గ్రాత్ అద్భుత‌మైన క్యాచ్ అందుకున్న‌ది. అడిలైడ్ బౌల‌ర్ అమండా వేసిన ఫుల్ టాస్ బంతిని .. బ్రిస్బేన్ ప్లేయ‌ర్ అమేలియా భారీ షాట్‌కు ప్ర‌య‌త్నించింది. అయితే షార్ట్ మిడ్ వికెట్ మీదుగా గాల్లో వెళ్తున్న ఆ బంతిని మ్యాడీ పెన్ని అందుకునే ప్ర‌య‌త్నం చేసింది. అయితే బంతి ఆమె చేతుల‌కు త‌గ‌లి కింద ప‌డ‌బోయింది. అయితే ఆ బంతిని అందుకునేందుకు వ‌చ్చిన మ‌రో ఫీల్డ‌ర్ తాలియా మెక్‌గ్రాత్ అద్భుత రీతిలో డైవ్ చేస్తూ ఆ క్యాచ్‌ను అందుకున్న‌ది. ఇక మీరు ఆ క్యాచ్ వీడియోను చూడాల్సిందే. ఈమ్యాచ్‌లో అడిలైడ్ స్ట్ర‌యిక‌ర్స్ విజ‌యం సాధించింది. ఆ క్యాచ్ వీడియో ఇదే.

You've gotta be kidding! Tahlia McGrath (with a bit of help from Maddy Penna) pulls off one of the great catches we've seen in the WBBL ???? #WBBL06 pic.twitter.com/8TgEPXWTbI