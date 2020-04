ఈ బహుమతి నాకెంతో అమూల్యమైనది: సచిన్

న్యూఢిల్లీ: 47వ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్ టెండూల్కర్.. తన తల్లి రజినీ ఆశీర్వాదాన్ని తీసుకున్నాడు. కాళ్లకు నమస్కరించిన సచిన్​కు ఆమె వినాయకుడి ప్రతిమను బహుమతిగా ఇచ్చారు ఈ ఫొటోలను మాస్టర్​బ్లాస్టర్ ట్విట్టర్​లో శుక్రవారం పోస్ట్ చేశాడు.



“మా అమ్మ ఆశీర్వాదాన్ని తీసుకొని నా రోజును ప్రారంభించా. ఆమె నాకు గణపతి ప్రతిమను బహుమతిగా ఇచ్చిన ఫొటోను షేర్​ చేస్తున్నా. ఇది నిజంగా నాకెంతో అమూల్యమైనది” అని సచిన్ టెండూల్కర్ ట్వీట్ చేశాడు. మరోవైపు సచిన్​కు మాజీ, ప్రస్తుత క్రికెటర్లు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. మాస్టర్​తో తమకున్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ పాత ఫొటోలను సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్ట్ చేస్తున్నారు.

Started my day by taking blessings from my Mother. ????????Sharing a photo of Ganpati Bappa that she gifted me.

Absolutely priceless. pic.twitter.com/3hybOR2w4d

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) April 24, 2020