RCB vs MI: డివిలియర్స్‌ అదుర్స్‌.. బెంగళూరుకు భారీ స్కోరు

దుబాయ్‌: ఐపీఎల్‌-13లో ముంబై ఇండియన్స్‌తో జరుగుతోన్న మ్యాచ్‌లో రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు భారీ స్కోరు సాధించింది. ఓపెనర్లు దేవదత్‌ పడిక్కల్‌(54: 40 బంతుల్లో 5ఫోర్లు, 2సిక్సర్లు ), అరోన్‌ ఫించ్‌(52: 35 బంతుల్లో 7ఫోర్లు, సిక్స్‌) అర్ధశతకాలతో విజృంభించడంతో నిర్ణీత ఓవర్లలో బెంగళూరు 3 వికెట్లకు 201 పరుగులు చేసింది. ఆరంభంలో ఫించ్‌... ఇన్నింగ్స్‌ ఆఖర్లో ఏబీ డివిలియర్స్‌(55 నాటౌట్:‌ 24 బంతుల్లో 4ఫోర్లు, 4సిక్సర్లు) ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగారు. వరుసగా మూడో మ్యాచ్‌లోనూ ఆర్‌సీబీ కెప్టెన్‌ విరాట్‌ కోహ్లీ(3) పేలవ బ్యాటింగ్‌తో నిరాశపరిచాడు.

టాస్‌ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన బెంగళూరు ఓపెనర్లు పడిక్కల్‌, ఫించ్‌ అదిరే ఆరంభం అందించారు. పటిష్ఠ ముంబై బౌలర్లను ధాటిగా ఎదుర్కొంటూ అర్ధశతకాలతో ఆకట్టుకున్నారు. దేవదత్‌ ఈ మ్యాచ్‌లోనే ఎలాంటి బెరుకు లేకుండా బ్యాట్‌ను ఝుళిపిస్తూ ఆధిపత్యం ప్రదర్శించాడు. ఓపెనింగ్‌ జోడీ తొలి వికెట్‌కు 81 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పింది. 13వ సీజన్‌లో పడిక్కల్‌ రెండో హాఫ్‌సెంచరీ నమోదు చేశాడు. డివిలియర్స్‌, పడిక్కల్‌ మధ్య ఓవర్లలో కీలక ఇన్నింగ్స్‌ ఆడారు.

బౌల్ట్‌ బౌలింగ్‌లో పడిక్కల్‌ వెనుదిరిగిన తర్వాత డెవిలియర్స్‌ గేర్‌ మర్చాడు. ముంబై బౌలర్లపై బౌండరీలతో విరుచుకుపడ్డాడు. మరో ఎండ్‌లో శివమ్‌ దూబే(27 నాటౌట్‌: 10 బంతుల్లో ఫోర్ 3సిక్సర్లు) సైతం మెరుపులు మెరిపించడంతో బెంగళూరు 200 మార్క్‌ దాటింది. బెంగళూరు బ్యాట్స్‌మెన్‌ను ముంబై బౌలర్లు నిలువరించలేకపోయారు. అందరి బౌలింగ్‌లోనూ బ్యాట్స్‌మెన్‌ చక్కని షాట్లూ ఆడుతూ విలువైన పరుగులు జోడించారు. ముంబై బౌలర్లలో బౌల్ట్‌ రెండు వికెట్లు తీయగా రాహుల్‌ చాహర్‌ ఒక వికెట్‌ పడగొట్టాడు.

Innings Break!



Half-centuries from Finch (52), Padikkal (54), ABD (55*) and a quick-fire 27* from Dube propels #RCB to a total of 201/3.



Will the #MumbaiIndians chase this down?#RCBvMI #Dream11IPL pic.twitter.com/AZh2K1mO3H