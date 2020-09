IPL 2020: డివిలియర్స్‌ మరో రికార్డు

దుబాయ్‌: ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌(ఐపీఎల్‌)లో రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు స్టార్‌ బ్యాట్స్‌మన్‌ ఏబీ డివిలియర్స్‌ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. సోమవారం ముంబై ఇండియన్స్‌తో మ్యాచ్‌లో బెంగళూరు గెలుపొందడంలో కీలకపాత్ర పోషించిన డివిలియర్స్‌ (24 బంతుల్లో 55 నాటౌట్‌; 4 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు) మ్యాన్‌ ఆఫ్‌ ద మ్యాచ్‌గా నిలిచాడు. ఈ క్రమంలోనే ఐపీఎల్‌ చరిత్రలో 4,500 పరుగుల మైలురాయిని చేరుకున్న ఐదో బ్యాట్స్‌మన్‌గా ఏబీడీ రికార్డు సృష్టించాడు.

ఈ ఫీట్‌ అందుకున్న రెండో విదేశీ ప్లేయర్‌గా నిలిచాడు. విదేశీ ఆటగాళ్లలో సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ కెప్టెన్‌ డేవిడ్‌ వార్నర్‌ ఒక్కడే ఇప్పటివరకు 4,500 రన్స్‌ చేశాడు. ఓవరాల్‌గా ఈ జాబితాలో ఆర్‌సీబీ కెప్టెన్‌ విరాట్‌ కోహ్లీ, సురేశ్‌ రైనా, రోహిత్‌ శర్మ, డేవిడ్‌ వార్నర్‌, శిఖర్‌ ధావన్‌ చోటు దక్కించుకోగా తాజాగా డివిలియర్స్‌ చేరాడు.

2018లో అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు వీడ్కోలు పలికిన డివిలియర్స్‌ ఐపీఎల్‌ కెరీర్‌ను ఢిల్లీ డేర్‌డెవిల్స్‌తో ఆరంభించాడు. ఆ తర్వాత బెంగళూరులో చేరిన డివిలియర్స్‌ చాలా ఏండ్ల నుంచి ఆ జట్టుకే ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాడు. కోహ్లీ, డివిలియర్స్‌ మధ్యనున్న అనుబంధం ఏంటో అంద‌రికీ తెలిసిందే.

