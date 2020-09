ENGvAUS:రెండో టీ20..ఆస్ట్రేలియా బ్యాటింగ్‌

సౌతాంప్టన్‌: ఇంగ్లాండ్‌, ఆస్ట్రేలియా మధ్య మరో రసవత్తర పోరు ఆరంభమైంది. రెండో టీ20 మ్యాచ్‌లో టాస్‌ గెలిచిన ఆసీస్‌ కెప్టెన్‌ అరోన్‌ ఫించ్‌ ఈసారి బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకున్నాడు. ఇరు జట్లు ఎలాంటి మార్పులు లేకుండానే బరిలో దిగుతున్నాయి. తొలి టీ20లో ఇంగ్లాండ్‌ చేతిలో కేవలం 2 పరుగుల తేడాతో ఓడిన ఆస్ట్రేలియా ఈ మ్యాచ్‌లో ఎలాగైనా గెలిచి సిరీస్‌లో సజీవంగా ఉండాలని పట్టుదలతో ఉన్నది. ఉత్కంఠభరితంగా సాగిన తొలి టీ20లో విజయం సాధించి ఉత్సాహంగా ఉన్న ఇంగ్లీష్‌ జట్టు రెండో టీ20ని కైవసం చేసుకోవాలనుకుంటున్నది.

Both sides are unchanged from the first #ENGvAUS T20I ???? pic.twitter.com/E7QsilpVHT