మన ప్రార్థనలు వృథా కావు: కోహ్లీ భావోద్వేగ ట్వీట్

న్యూఢిల్లీ: కరోనా వైరస్​పై యుద్ధం కోసం జ్యోతి ప్రజ్వలన చేయాలన్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పిలుపును టీమ్​ఇండియా కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ సతీసమేతంగా పాటించాడు. కోహ్లీ, అనుష్క శర్మ ఇంట్లో దీపాలు వెలిగించి మహమ్మారిపై పోరాటానికి సంఘీభావం తెలిపారు. ఈ ఫొటోలతో పాటు ట్విట్టర్​ ఓ భావోద్వేగ సందేశాన్ని కోహ్లీ పోస్ట్ చేశాడు.

“నేను చాలా ఏండ్ల నుంచి ప్రతిరోజు దీపాన్ని వెలిగిస్తున్నా. నాలోని చీకటిని పారద్రోలి దిశానిర్దేశం చేయమని అడుగుతున్నా. ప్రస్తుత పరిణామాల నేపథ్యంలో ప్రపంచంలో బాధలు పడుతున్న వారందరి కోసం దేవుడిని ప్రార్థించా. వారి కష్టాలను తొలగించాలని కోరుకున్నా. కుటుంబ సభ్యులు పక్కన లేకుండానే ఎంతో ప్రాణాలను కోల్పోతున్నారు. కనీస అవసరాలు తీర్చుకోలేక ఎంతో మంది దీనస్థితిలో ఉన్నారు. వారి కోసం ప్రార్థిస్తున్నా. అలాగే ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడేందుకు వైద్య సిబ్బంది ఎంతో ధైర్యంగా, నిరంతరాయంగా పని చేస్తున్నారు. కొందరి భవిష్యత్తు, ఉద్యోగాలు అయోమయస్థితిలో పడ్డాయి. అందుకే ఈ రోజు రాత్రి అందరి కోసం మరింత ఎక్కువగా దేవుడిని ప్రార్థించా. భారత దేశంతో మొత్తంతో కలిసి దీపాన్ని వెలిగించా. ఒకరి కోసం ఒకరం ప్రార్థించుకున్నాం. ఈ ప్రార్థనలు వృథా కావు” అని కోహ్లీ, అనుష్క సందేశాన్ని ట్వీట్ చేశారు. కాగా, ప్రభుత్వ, వైద్య సిబ్బంది మార్గదర్శకాలు పాటిస్తూ ప్రజలు ఇండ్లలోనే ఉంటూ… జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కోహ్లీ, అనుష్క ఇదివరకే సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా చాలాసార్లు ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు.

A prayer in unity does make a difference. Pray for every being and stand together ???? https://t.co/EcmiX7EcoA