మెల్‌బోర్న్‌: ఇండియ‌న్ క్రికెట‌ర్లకు ఉన్న ఫాలోయింగ్ ఎలాంటిదో తెలుసు క‌దా. వాళ్లు ఆడుతుంటే ప్ర‌త్య‌క్షంగా చూడాల‌ని అభిమానులు క‌ల‌లు కంటారు. అలాంటిది వాళ్లు నేరుగా క‌ళ్ల ముందే ప్ర‌త్య‌క్ష‌మైతే ఎలా ఉంటుంది? మెల్‌బోర్న్‌లోని ఓ ఇండియ‌న్ అభిమానికి కూడా అలాంటి అనుభ‌వ‌మే ఎదురైంది. టీమిండియా ప్లేయ‌ర్స్ రోహిత్ శ‌ర్మ‌, రిష‌బ్ పంత్‌, శుభ్‌మ‌న్ గిల్, న‌వ్‌దీప్ సైనీ ఓ రెస్టారెంట్‌కు వెళ్లగా.. వాళ్ల‌ను చూసి షాకైన ఆ అభిమాని.. ఫైన‌ల్‌గా వాళ్ల బిల్లు పే చేసి క్రికెట‌ర్ల‌ను ఆశ్చ‌ర్య‌ప‌రిచాడు. ఈ సూప‌ర్‌స్టార్స్ కోసం తాను చేయ‌గ‌లిగిన ప‌ని ఇదేన‌ని న‌వ‌ల్‌దీప్ సింగ్ అనే ఆ అభిమాని ట్వీట్ చేశాడు. క్రికెటర్లు 118 ఆస్ట్రేలియ‌న్ డాల‌ర్ల (సుమారు రూ.6700) బిల్లు చేయ‌గా.. ఆ మొత్తం తానే చెల్లించానని, ఈ విష‌యం వాళ్ల‌కు తెలియ‌ద‌ని మ‌రో ట్వీట్‌లో న‌వ‌ల్‌దీప్ చెప్పాడు. విష‌యం తెలిసిన త‌ర్వాత తాను క‌ట్టిన డ‌బ్బు తిరిగి తీసుకోవాల్సిందిగా వాళ్లు ఒత్తిడి తెచ్చార‌ని, అలా అయితేనే త‌న‌తో ఫొటో దిగుతామ‌ని కూడా పంత్ అన్నాడ‌ని అత‌డు చెప్పాడు. అయినా స‌రే తాను డ‌బ్బు తీసుకోవ‌డానికి ఒప్పుకోక‌పోవ‌డంతో ఇక చేసేది లేక వాళ్లంతా త‌న‌తో ఫొటో దిగార‌ని న‌వ‌ల్‌దీప్ అన్నాడు.



When they got know that i have paid the bill.. Rohit sharma said bhaji pese lelo yaar acha nai lagta.. i said no sir its on me. Pant hugged me and said photo tabhi hogi jab pese loge wapis. I said no bro not happening. Finally sabane photo khichwai :) mja aa gya yaar #blessed