రికార్డులు బ్రేక్‌ చేసిన అశ్విన్‌

చెన్నై: చెపాక్‌ మైదానంలో ఇంగ్లాండ్‌తో సెకండ్‌ టెస్టులో భారత సీనియర్‌ ఆఫ్‌స్పిన్నర్‌ రవిచంద్రన్‌ అశ్విన్‌(106) సంచలన ప్రదర్శన చేశాడు. మొదట బంతితో ప్రత్యర్థిని తిప్పేసిన అశ్విన్‌..బ్యాట్‌తోనూ రాణించి శతకం సాధించాడు. అశ్విన్‌(5/43) విజృంభించడంతో తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో ఇంగ్లాండ్‌ 134 పరుగులకే కుప్పకూలింది. భారత్‌ రెండో ఇన్నింగ్స్‌లోనూ సెంచరీ బాది అరుదైన రికార్డు సాధించాడు. స్వదేశంలో టెస్టుల్లో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన భారత బౌలర్ల జాబితాలో అశ్విర్‌ రెండో స్థానానికి చేరుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ లిస్టులో కుంబ్లే(350), హర్భజన్‌ సింగ్‌(265), అశ్విన్‌(268) టాప్‌-3లో ఉన్నారు.

చెపాక్‌లో టెస్టు సెంచరీ సాధించిన రెండో తమిళనాడు ఆటగాడు అశ్విన్‌



ఇదే మైదానంలో 1986/87లో పాకిస్థాన్‌పై మాజీ క్రికెటర్‌ క్రిస్‌ శ్రీకాంత్‌ 123 పరుగులు చేశాడు.

టెస్టుల్లో ఎక్కువ సార్లు ఐదు వికెట్లు, శతకం సాధించింది వీళ్లే



5-ఇయాన్‌ బోతం



3- అశ్విన్‌

2 గ్యారీ సోబర్స్‌/ముస్తాక్‌ మహమ్మద్‌/జాక్వెస్‌ కలీస్‌/షకీబ్‌ అల్‌ హసన్‌

A 5-wicket haul followed by an excellent ???? for the 3rd time in a Test!



The magnificent @ashwinravi99 has brought up his 5th Test century and his first in Chennai. What a game is the local hero having. ???????????? #TeamIndia #INDvENG @Paytm pic.twitter.com/dUni7KkLYc