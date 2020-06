56వ పడిలోకి పీటీ ఉష..

భారత అథ్లెట్‌, పరుగుల రాణి పీటీ ఉష జూన్‌ 27, 1964లో జన్మించారు. ఈమె 1979 నుంచి భారతదేశం తరపున అథ్లెటిక్స్‌లో పాల్గొని దేశానికి పలు విజయాలను అందించారు. ఈమె కేరళ రాష్ట్రంలోని కోజికోడ్‌ జిల్లా పయోలీలో జన్మించింది. అందుకే ఈమెను పయోలి ఎక్స్‌ప్రెస్‌ అని పిలుస్తుంటారు. 1986 సియోల్‌ ఆసియా క్రీడల్లో 4 బంగారు పతకాలు. ఒక రజత పతకం సాధించింది. 1982 ఢిల్లీ ఆసియా క్రీడల్లో కూడా 2 రజత పతకాలు సాధించింది. అర్జున అవార్డు, పద్మశ్రీ బిరుదు, పలు ఉత్తమ అథ్లెట్‌ అవార్డులను ఆమె సాధించింది. క్రీడా రంగంలో ఎన్నొ ఘనతలు సాధించి పీటీ ఉష రికార్డు సృష్టించింది. శనివారం ఉష జన్మదినం.. ఆమెకు 56 ఏండ్లు నిండాయి. ఈ సందర్భంగా టీమిండియా మాజీ ఆల్‌రౌండర్‌ యువరాజ్‌ సింగ్‌, కేంద్ర యువత, క్రీడా శాఖ మంత్రి కిరెన్‌ రిజిజుతో పాటు పలువురు క్రీడాకారులు, ప్రముఖులు ఆమెకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

‘భారతీయ ట్రాక్‌ అండ్‌ పరుగుల రాణి పీటీ ఉష గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. మీ అద్భుతమైన విజయాలను చూస్తూ పెరిగినవాడిని నేను. భారతీయులుగా ఇది మాకు చాలా గర్వకారణం. యువతను ప్రోత్సహించడానికి మీరు అంకితభావంతో స్ఫూర్తిని ఇస్తూనే ఉన్నారు. మీరు ఎల్లప్పుడూ సురక్షితంగా ఉండాలి.’ అని యువరాజ్‌ ట్వీట్‌ చేశాడు.



‘లెజెండ్‌ మరియు భారతదేశం యొక్క అసలైన గోల్డెన్‌ గర్ల్‌ పీటీ ఉషకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. యువ అథ్లెట్లకు శిక్షణ ఇవ్వడం ద్వారా ఆమె ఇప్పటికీ భారత క్రీడలకు తోడ్పడుతూనే ఉంది. ఆమెకు దీర్ఘకాలపు ఆరోగ్యం సిద్ధించాలని నేను దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నాను.’ అని కేంద్ర మంత్రి కిరెన్‌ రిజిజు పీటీ ఉషతో ఉన్న ఫొటోలను జత చేసి ట్వీట్‌ చేశారు.

Birthday greetings to the legend and India's original "Golden Girl" PT Usha. She is still contributing to Indian sports by providing training and coaching to young athletes. I pray for her good health and long life @PTUshaOfficial https://t.co/rwbGaqu5ZS pic.twitter.com/5tRCru6rqd

Wishing a very Happy Birthday to the queen of Indian track and field @PTUshaOfficial ???? I grew up watching your wonderful achievements which made us proud as Indians ???????? you continue to inspire with your dedication to foster youth????please stay safe, have a great day!