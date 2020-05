విశాఖ గ్యాస్ లీకేజీ: కోహ్లీ, సానియా విచారం

న్యూఢిల్లీ: విశాఖపట్నంలోని ఎల్జీ పాలిమర్స్​ రసాయన పరిశ్రమ నుంచి ప్రమాదకరమైన గ్యాస్ లీకైన ఘటనపై టీమ్​ఇండియా కెప్టెన్​ విరాట్ కోహ్లీ, టెన్నిస్ స్టార్ ప్లేయర్ సానియా మీర్జా విచారం వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు సానుభూతి వ్యక్తం చేయడంతో పాటు ఆసుపత్రుల్లో ఉన్న వారు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నట్టు ట్వీట్లు చేశారు. విశాఖ గ్యాస్ లీకేజీ ఘటనలో 10 మంది మృతి చెందగా.. 340మందికి పైగా ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు.

“వైజాగ్ గ్యాస్​ లీకేజీ ఘటనలో తమ ప్రియమైన వారిని కోల్పోయిన కుటుంబాలకు సానుభూతి వ్యక్తం చేస్తున్నా. అలాగే చికిత్స పొందుతున్న ప్రతి ఒక్కరూ కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నా” అని కోహ్లీ ట్వీట్ చేశాడు.

My condolences to the families who lost their loved ones in the #VizagGasLeak. Praying for everyone affected and recovering in the hospital. ????????