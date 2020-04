యువరాజ్ అసంతృప్తి: రవిశాస్త్రి బుజ్జిగింపు

న్యూఢిల్లీ: 2011 ప్రపంచకప్ ఫైనల్లో సిక్స్ కొట్టి భారత్​ను ధోనీ గెలిపించిన సందర్భంలో కామెంటరీ చేస్తున్న రవిశాస్త్రి “ధోనీ ఫినిషెష్ ఆఫ్ ఇన్ స్టైల్​(ధోనీ తన శైలిలో ముగించాడు)” అని అనడం కోట్లమందికి ఇంకా గుర్తే ఉంటుంది. అయితే, భారత్ ప్రపంచకప్ గెలిచి గురువారానికి తొమ్మిదేండ్లయిన సందర్భంగా రవిశాస్త్రి ఓ ట్వీట్ చేసి అందులో విరాట్ కోహ్లీ, సచిన్ టెండూల్కర్​ను ట్యాగ్ చేశాడు. ధోనీతో పాటు యువరాజ్​ను ప్రస్తావించలేదు. దీనిపై యువరాజ్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశాడు. ధోనీ సిక్సర్ వీడియోతో పాటు.. “ఆటగాళ్లకు శుభాకాంక్షలు.. మా 1983 బృందంలాగే.. జీవితమంతా ఈ క్షణాలను తలుచుకొని మీరు సంతోషిస్తారు” అని ట్వీట్ చేసిన రవిశాస్త్రి... సచిన్, కోహ్లీని ట్యాగ్ చేశాడు.

దీనిపై యువరాజ్ స్పందించాడు. “సీనియర్ కృతజ్ఞతలు! మీరు నన్ను, మహీని కూడా ట్యాగ్ చేయొచ్చు. విజయంలో మా భాగస్వామ్యం కూడా ఉంది” అని రిప్లై ఇచ్చాడు. యువీ అసంతృప్తి చెందినట్టు గమనించిన రవిశాస్త్రి స్పందించాడు. “ప్రపంచకప్ టోర్నీల విషయానికొస్తే నువ్వు జూనియర్ కాదు.. నీకంటే లెజెండ్ ఉన్నారా” అని యువరాజ్​కు బదులిచ్చాడు. 2011 ప్రపంచకప్​లో ఆల్​రౌండ్ ప్రదర్శనతో అదరగొట్టిన యువీ.. మ్యాన్ ఆఫ్​ ది టోర్నీని కైవసం చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. అలాగే, ఫైనల్లో ధోనీ 91 పరుగులు చేయడం సహా లంక పేసర్ కులశేఖర బౌలింగ్​లో విన్నింగ్ సిక్స్​ను బాదాడు.

Thanks senior ! U can tag me and mahi also we were also part of it ????