అభిమాని సృష్టించిన తన చిత్రానికి విరాట్‌ ఫిదా..

గవాహటి: టీమిండియా కెప్టెన్‌ విరాట్‌ కోహ్లికి దేశంలోనే గాక విదేశాల్లోనూ సూపర్‌ ఫ్యాన్‌ ఫాలోయింగ్‌ ఉందన్న విషయం తెలిసిందే. అందుకు నిదర్శనం అతడి ఆటతీరు, ఫిట్‌నెస్‌, మైదానంలో చురుకుగా, దూకుడుగా ఉండడం, జట్టును ముందుండి నడిపించడం లాంటివెన్నో ఉదాహరణలుగా చెప్పుకోవచ్చు. తాజాగా గవాహటికి చెందిన విరాట్‌ కోహ్లి అభిమాని ఒకరు.. పాడైన సెల్‌ఫోన్‌ పరికరాలతో అతడి చిత్రాన్ని రూపొందించాడు. ఇది చూడడానికి సాధారణ పేపర్‌పై గీసిన బొమ్మలా ఉండడం విశేషం. విషయం తెలుసుకున్న విరాట్‌.. అభిమాని దగ్గరికెళ్లి, అతడు రూపొందించిన తన చిత్రాన్ని చూసి ఫిదా అయ్యాడు. ఈ చిత్రంపై విరాట్‌ తన సైన్‌ చేశాడు. ఈ సందర్భంగా విరాట్‌ అతడి వినూత్న ప్రయత్నాన్ని మనస్పూర్తిగా అభినందించాడు. విరాట్‌ తన అభిమానిని కలిసిన వీడియోను బీసీసీఐ తన అధికారిక ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్‌ చేసింది.

ఈ వీడియోలో అభిమాని మాట్లాడుతూ.. విరాట్‌ సర్‌ అంటే ఎంతో అభిమానం. అతడికోసం ఏదైనా కొత్తగా చేయాలని ప్రయత్నించా. ఆ ప్రయత్నంలో భాగంగానే పాత మొబైల్‌ ఫోన్‌ పరికరాలతో తన అభిమాన క్రికెటర్‌ బొమ్మను తయారు చేయాలనుకున్నా. ఇందుకోసం 3 రోజుల పాటు శ్రమించి, చిత్రాన్ని రూపొందించానని అతడు తెలిపాడు. ఈ చిత్రానికి గాను తన పేరు ఇండియన్‌ బుక్‌ ఆఫ్‌ రికార్డ్స్‌, ఏషియన్‌ బుక్‌ ఆఫ్‌ రికార్డ్స్‌లో స్థానం సంపాదించిందని సంతోషం వ్యక్తం చేశాడు. వీటన్నింటి కన్నా విరాట్‌ సర్‌ తన నివాసానికొచ్చి, చిత్రాన్ని చూసి ఆటోగ్రాఫ్‌ ఇవ్వడం, అభినందించడం మరిచిపోలేని మధుర జ్ఞాపకాలుగా దాచుకుంటానని అతడు తెలిపాడు.

కాగా, గవాహటిలో ఇవాళ టీమిండియా.. శ్రీలంకతో టీ 20 మ్యాచ్‌ ఆడనుంది. విజయంతో కొత్త ఏడాదికి స్వాగతం పలకాలని టీమ్ భావిస్తోంది. ఈ మ్యాచ్‌తో ఓపెనర్‌ శిఖర్‌ ధావన్‌, స్పీడ్‌స్టర్‌ బుమ్రా జట్టులో చేరడం విశేషం.