47వ పడిలోకి ది వాల్.. రాహుల్ ద్రావిడ్

హైదరాబాద్‌: ఇండియా మాజీ క్రికెటర్‌, మాజీ కెప్టెన్ రాహుల్‌ ద్రావిడ్‌ పుట్టిన రోజు ఇవాళ. ది వాల్‌, మిస్టర్‌ డిపెండబుల్‌గా పేరుగాంచిన ద్రావిడ్‌.. తన కేరీర్‌లో ఎన్నో మైలురాళ్లను అధిగమించాడు. కాగా, నేటితో ద్రావిడ్‌.. 47వ పడిలోకి ప్రవేశించాడు. అతడికి ఐసీసీ, బీసీసీఐ సహా పలువురు క్రీడా ప్రముఖులు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. ద్రావిడ్‌ పూర్తి పేరు రాహుల్‌ షరద్‌ ద్రావిడ్‌. ఇండియన్‌ క్రికెట్‌ జట్టుకు కెప్టెన్‌గానూ వ్యవహరించాడు. ప్రస్తుతం, నేషనల్‌ క్రికెట్‌ అకాడెమీకి డైరెక్టర్‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. జనవరి 11, 1973 ఇండోర్‌లో జన్మించిన ద్రావిడ్‌.. టెస్టు మ్యాచ్ తో క్రికెట్‌ ఇన్నింగ్స్‌ ప్రారంభించాడు.

ఇంగ్లాండ్‌తో తన తొలి టెస్టు మ్యాచ్‌ ఆడిన ద్రావిడ్‌, శ్రీలంకతో వన్డేల్లో ఆరంగేట్రం చేశాడు. తన సుదీర్ఘ క్రికెట్‌ కేరీర్‌లో ద్రావిడ్‌ ఎన్నో ఘనతలు సాధించాడు. జట్టుకు కీపర్‌ గానూ సేవలందించాడు. తన బ్యాటింగ్ తో బౌలర్లకు కొరకరాని కొయ్యగా తయారయ్యాడు. అతడి వికెట్ పడగొట్టాలంటే ఎలాంటి బౌలరైన ప్రత్యేక వ్యూహాలతో సిద్దమయ్యేవాడు. విదేశీ పిచ్ లపై, బౌన్సర్లను సైతం లెక్కచేయకుండా మొక్కవోని ధైర్యంతో బ్యాటింగ్ చేశాడు.



తన కేరీర్ లో మొత్తం 164 టెస్టులకు ప్రాతినిథ్యం వహించిన ద్రావిడ్‌ 52.3 సగటుతో 13,288 పరుగులు సాధించాడు. అందులో 36 సెంచరీలు, 63 అర్ధసెంచరీలున్నాయి. 344 వన్డేలకు ప్రాతినిథ్యం వహించిన ద్రావిడ్‌.. 10,889 పరుగులు సాధించాడు. అందులో 12 సెంచరీలు సహా 83 అర్ధసెంచరీలున్నాయి. ఒకే ఒక టీ 20 మ్యాచ్‌ ఆడి 31 పరుగులు సాధించాడు. క్రికెట్ నుంచి రిటైరైనా.. అండర్-19, ఇండియా-ఏ జట్లకు కోచ్ గా వ్యవహరించాడు. అతడి సారథ్యంలో యువ క్రికెటర్ లు వెలుగులోకి వచ్చారు. టీమిండియా బ్యాక్ బెంచ్ పటిష్టంగా ఉండడంలో రాహుల్ పాత్ర ఎనలేనిది. ఈ విషయం జట్టు యాజమాన్యమే చాలాసార్లు తెలిపింది.

👉 Scored over 10,000 runs in both Tests and ODIs

👉 Faced more Test deliveries than any other batsman

👉 Only player to be involved in two 300-plus ODI partnerships

👉 48 international centuries



Happy birthday, Rahul Dravid 🎂



🗯️ What are your favourite memories of 'The Wall'? pic.twitter.com/m3tvtNA3g6 — ICC (@ICC) January 11, 2020





Wishing The Wall - Rahul Dravid a very Happy Birthday. His exploits in Test cricket are well known but we thought we would relive one of his knocks in ODIs against New Zealand.

#HappyBirthdayRahulDravid 🎂🎂 pic.twitter.com/psUsTPw8Xt — BCCI (@BCCI) January 11, 2020



From my understanding, I thought grinding only happens in the kitchen in the Mixer Grinder, but Dravid taught one can grind on the cricket pitch as well. We had it All when we had the Wall !#HappyBirthdayRahulDravid pic.twitter.com/eUVkpTtF8n — Virender Sehwag (@virendersehwag) January 11, 2020



Happy birthday #RahulDravid what a legend 🏏 pic.twitter.com/oMQhVMFbav — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) January 11, 2020



To 'The Great Wall' of Indian cricket, a very happy birthday to you Rahul Dravid. Your legacy is being carried by the boys you turn into men with your mentorship. Many happy returns of the day. #TheWall #HappyBirthdayRahulDravid pic.twitter.com/0GWpPy3eU7 — Rajeev Shukla (@ShuklaRajiv) January 11, 2020