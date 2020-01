స్మిత్‌ సెంచరీ.. భారీ స్కోరు దిశగా ఆస్ట్రేలియా

బెంగళూరు: చిన్నస్వామి స్టేడియంలో భారత్‌తో జరుగుతున్న చివరిదైన మూడో వన్డేలో ఆస్ట్రేలియా బ్యాట్స్‌మెన్‌ స్టీవ్‌ స్మిత్‌ సెంచరీ(117 బంతుల్లో 100*: 11 ఫోర్లు)తో చెలరేగాడు. రెండో వన్డేలో తృటిలో సెంచరీ చేజార్చుకున్న స్మిత్‌.. బెంగళూరు వన్డేలో విజయవంతంగా సెంచరీ పూర్తిచేశాడు. సైనీ బౌలింగ్‌లో రెండు పరుగులు తీసి ఈ ఫీట్‌ సాధించాడు. టాస్‌ గెలిచి బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకున్న ఆసీస్‌.. 43.4 ఓవర్లలో ఐదు వికెట్ల నష్టానికి 237 పరుగులు చేసింది. మిడిలార్డర్‌ లబుషేన్‌ అర్ధసెంచరీ(54)తో ఆకట్టుకున్నాడు. కాగా, స్మిత్‌కు ఇది వన్డేల్లో 9వ సెంచరీ కాగా, భారత్‌పై 3వ సెంచరీ.

