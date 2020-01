బ్లాక్‌క్యాప్స్‌ సూపర్‌ స్టార్‌.. రాస్‌ టేలర్‌

న్యూజిలాండ్‌ టెస్టు క్రికెట్‌ చరిత్రలో సీనియర్‌ బ్యాట్స్‌మన్‌ రాస్‌ టేలర్‌ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. టెస్టుల్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన కివీస్‌ క్రికెటర్‌గా టేలర్‌ రికార్డు సృష్టించాడు. ఆ దేశ దిగ్గజ ఆటగాడు స్టీఫెన్‌ ఫ్లెమింగ్‌ గతంలో నెలకొల్పిన రికార్డును తాజాగా టేలర్‌ అధిగమించి నంబర్‌వన్‌ స్థానాన్ని అధిరోహించాడు. ఆస్ట్రేలియాతో ఆఖరిదైన మూడో టెస్టు నాలుగో రోజు ఆటలో ఆసీస్‌ స్పిన్నర్‌ నాథన్‌ లైయన్‌ బౌలింగ్‌లో ఈ మైలురాయి అందుకున్నాడు. మూడు టెస్టుల సిరీస్‌లో కివీస్‌ను చిత్తుచేసిన ఆసీస్‌ 3-0తో క్లీన్‌స్వీప్‌ చేసింది.

35ఏండ్ల టేలర్‌ 99 టెస్టుల్లో 46.28 సగటుతో 7,174 పరుగులు రాబట్టాడు. ఇందులో 19 సెంచరీలు, 33 అర్ధశతకాలు ఉన్నాయి. తన కెరీర్‌లో 111 టెస్టులాడిన ఫ్లెమింగ్‌ 7,172 రన్స్‌ చేశాడు. 1994- 2008 మధ్య ఫ్లెమింగ్‌ బ్లాక్‌క్యాప్స్‌ తరఫున ఆడాడు. కివీస్‌ తరఫున గత ఫిబ్రవరిలోనే వన్డేల్లో అత్యధిక రన్స్‌ చేసిన ఆటగాడిగానూ నిలిచిన టేలర్‌ అన్ని ఫార్మాట్లలో కలిపి అత్యధిక రన్స్‌ చేసిన క్రికెటర్‌గా రికార్డు నెలకొల్పాడు. న్యూజిలాండ్‌ తరఫున 100కు పైగా టెస్టుల్లో ప్రాతినిధ్యం వహించిన నాలుగో బ్యాట్స్‌మన్‌ టేలర్‌ కావడం విశేషం. అతనికన్నా ముందు ఫ్లెమింగ్‌, డేనియల్‌ వెటోరి, బ్రెండన్‌ మెక్‌కలమ్‌ ఎక్కువ మ్యాచ్‌లు ఆడారు. ఫిబ్రవరి 21న భారత్‌, కివీస్‌ మధ్య వెల్లింగ్టన్‌ వేదికగా సిరీస్‌ ప్రారంభంకానుంది.



278 NZ Test Match cricketers. @RossLTaylor You deserve to sit at the top of the mountain. Your place in NZ cricketing greatness is assured. Congrats on an amazing achievement mate. pic.twitter.com/AFcIZM1kZX — Brendon McCullum (@Bazmccullum) January 6, 2020