రోహిత్‌, రాహుల్‌ మెరుపు సెంచరీలు

వైజాగ్‌: వెస్టిండీస్‌తో రెండో వన్డేలో టీమిండియా భారీ స్కోరు దిశగా సాగుతోంది. ఓపెనర్లు రోహిత్‌ శర్మ(121 బ్యాటింగ్‌), కేఎల్‌ రాహుల్‌(102: 104 బంతుల్లో 8ఫోర్లు, 3సిక్సర్లు) మెరుపు శతకాలతో విజృంభించారు. విశాఖ తీరంలో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో ఓపెనింగ్‌ జోడీ అద్వితీయ ఆటతో అకట్టుకుంది. వరుస బౌండరీలతో ప్రత్యర్థి బౌలర్లపై విరుచుకుపడుతున్నారు. అచ్చొచ్చిన మైదానంలో రోహిత్‌ వన్డే కెరీర్‌లో 28వ సెంచరీ నమోదు చేశాడు. ఇంటర్నేషనల్‌ ఇయర్‌లో 10సెంచరీలు బాదిన తొలి ఓపెనర్‌గా రోహిత్‌ అరుదైన రికార్డు నెలకొల్పాడు.

కేలండర్‌ ఇయర్‌లో హిట్‌మ్యాన్‌కిది ఏడో వన్డే సెంచరీ కావడం విశేషం. ఇయర్‌లో అత్యధిక వన్డే సెంచరీలు చేసిన ఆటగాళ్ల జాబితాలో రో'హిట్‌' నాలుగో స్థానంలో నిలిచాడు. అతనికన్నా ముందు సచిన్‌ టెండూల్కర్‌(9), సౌరభ్‌ గంగూలీ(7), డేవిడ్‌ వార్నర్‌(7) జాబితాలో ముందున్నారు. తొలి వికెట్‌కు రోహిత్‌, రాహుల్‌ జంట 227 పరుగులను జోడించారు. వన్డేల్లో వెస్టిండీస్‌పై భారత్‌కిదే అత్యుత్తమ ఓపెనింగ్‌ భాగస్వామ్యం.



మరో ఓపెనర్‌ కేఎల్‌ రాహుల్‌ కూడా శతకంతో అలరించాడు. వన్డేల్లో రాహుల్‌కిది మూడో సెంచరీ. సెంచరీ పూర్తైన తర్వాత అల్జారీ జోసెఫ్‌ వేసిన 37వ ఓవర్లో భారీ షాట్‌ ఆడిన రాహుల్‌ బౌండరీ లైన్‌ వద్ద రోస్టన్‌ ఛేజ్‌ చేతికి చిక్కాడు. అనంతరం క్రీజులోకి వచ్చిన విరాట్‌ కోహ్లీ పొలార్డ్‌ బౌలింగ్‌లో గోల్డెన్‌ డకౌట్‌గా వెనుదిరిగాడు. ప్రస్తుతం 38 ఓవర్లు ముగిసేసరికి భారత్‌ 2 వికెట్ల నష్టానికి 235 పరుగులు చేసింది. రోహిత్‌(121), శ్రేయాస్‌ అయ్యర్‌(1) క్రీజులో ఉన్నారు.



Here it is 💯



A fantastic innings as @klrahul11 brings up his 3rd ODI ton 👏👏#INDvWI pic.twitter.com/z4TiKocgeC — BCCI (@BCCI) December 18, 2019





💯



Hitman gets to this 28th ODI Century. His 7th ODI ton of 2019. Top Man 🙌🙌#INDvWI pic.twitter.com/vxJkExGywF — BCCI (@BCCI) December 18, 2019