బ్యాట్స్‌మెన్‌ విధ్వంసం.. ఒకే ఓవర్లో 6 సిక్సర్లు

క్రైస్ట్‌చర్చ్‌: ఒకే ఓవర్లో ఆరు సిక్సర్లు.. అనగానే టీమిండియా మాజీ ఆటగాడు యువరాజ్‌ వెంటనే గుర్తొస్తాడు. అతడు 2007 టీ 20 ప్రపంచకప్‌లో ఇంగ్లాండ్‌ బౌలర్‌ స్టువర్ట్‌ బ్రాడ్‌ బౌలింగ్‌లో వరుసగా ఆరు బంతుల్లో ఆరు సిక్సర్లు బాది, అరుదైన రికార్డు సృష్టించాడు. కాగా, ఇప్పటి వరకు క్రికెట్‌ చరిత్రలో ఒకే ఓవర్లో వరుసగా ఆరు సిక్స్‌లు బాదిన క్రికెటర్లలో హెర్షల్‌ గిబ్స్‌, యువరాజ్‌సింగ్‌, రవిశాస్త్రి, రవీంద్ర జడేజా, గ్యారీ సోబర్స్‌, రాస్‌ వైట్లీ, హజ్రతుల్లా ఉన్నారు. వీరిలో యువరాజ్‌, గిబ్స్‌ మాత్రమే ఇంటర్నేషనల్‌ మ్యాచ్‌లో ఈ ఫీట్‌ సాధించగా, మిగితా వారు దేశావాలి టోర్నీల్లో ఈ ఘనత సాధించారు.

కాగా, ఇప్పుడు ఈ జాబితాలో మరో కొత్త క్రికెటర్‌ ఎంటర్‌ అయ్యాడు. న్యూజిలాండ్‌ దేశవాలి టోర్నీలో న్యూజిలాండ్‌ బ్యాట్స్‌మెన్‌ లియో కార్టర్‌ ఆరు బంతుల్లో ఆరు సిక్సర్లు బాదాడు. సూపర్‌ స్మాష్‌ టోర్నమెంట్‌లో కాంటర్బరీ కింగ్స్‌కు ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న అతడు.. ప్రత్యర్థి జట్టు నార్తన్‌ నైట్స్‌ స్పిన్నర్‌ అంటోన్‌ డేవ్‌సిచ్‌ బౌలింగ్‌లో ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగి ఈ ఘనత సాధించాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో లియో కార్టర్‌ విధ్వంసంతో కాంటర్బరీ మరో 7 బంతులు మిగిలుండగానే విజయలక్ష్యం(220) ఛేదించింది. ఈ మ్యాచ్‌లో లియో 29 బంతులు ఎదుర్కొని 3 ఫోర్లు, 7 సిక్సర్ల సాయంతో 70 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచాడు.

