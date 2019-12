కుల్దీప్ హ్యాట్రిక్.. గెలుపు దిశగా భారత్

విశాఖపట్నం: విండీస్‌తో జరుగుతున్న రెండో వన్డేలో భారత స్పిన్నర్ కుల్దీప్ యాదవ్ హ్యాట్రిక్ వికెట్లతో చెలరేగాడు. 33వ ఓవర్లో బౌలింగ్ వచ్చిన స్పిన్నర్ కుల్దీప్ తొలి మూడు బంతులకు 6 సహా 7 పరుగులివ్వగా.. తదుపరి 3 బంతులకు వరుసగా షై హోప్(78), జేసన్ హోల్డర్(11), జోసెఫ్(0)ను వరుసగా ఔట్ చేసి, హ్యాట్రిక్ నమోదు చేశాడు. వన్డేల్లో హ్యాట్రిక్ వికెట్లు తీయడం కుల్దీప్‌కు ఇది రెండోసారి. తొలిసారి ఆస్ట్రేలియాపై అతడు హ్యాట్రిక్ నమోదు చేశాడు. కాగా, వన్డేల్లో అత్యధికంగా హ్యాట్రిక్ నమోదు చేసిన ఆటగాడిగా మలింగ(3 సార్లు) కొనసాగుతున్నాడు.

ఒకానొక దశలో విజయం దిశగా పయనిస్తున్న విండీస్‌ను షమీ దెబ్బతీశాడు. ఫుల్ జోష్‌లో ఉన్న నికోలస్ పూరన్(75: 47 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 6 సిక్సర్లు) వికెట్‌ను తీశాడు. భారీ షాట్ ఆడబోయిన పూరన్ బౌండరీలైన్ వద్ద విరాట్ చేతికి చిక్కాడు. అనంతరం క్రీజులోకి వచ్చిన కెప్టెన్ పొలార్డ్ గోల్డెన్ డక్ వెనుదిరిగాడు. అతడు ఎదుర్కొన్న తొలి బంతికే వికెట్ కీపర్ పంత్‌కు క్యాచ్ ఇచ్చాడు. ఈ సమయంలో ఇండియాకు కాస్త ఉపశమనం లభించింది. తుదుపరి ఓవర్లో కుల్దీప్ హ్యాట్రిక్ నమోదు చేశాడు. కాగా, ప్రస్తుతం విండీస్ 40 ఓవర్లలో 8 వికెట్లు కోల్పోయి, 257 పరుగులు సాధించింది. విండీస్ గెలవాలంటే 60 బంతుల్లో 131 పరుగులు చేయాల్సి ఉంది. ఇండియా విజయానికి 2 వికెట్ల దూరంలో ఉంది.

HAT-TRICK for @imkuldeep18! 🙌

First Indian Bowler to have two ODI hat-tricks! pic.twitter.com/cf6100cU1t — BCCI (@BCCI) December 18, 2019