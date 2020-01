ఆరంభం అదిరింది..ఓపెనర్లు అదుర్స్‌

పుణె: శ్రీలంకతో ఆఖరిదైన మూడో టీ20లో భారత దూకుడుగా ఆడుతోంది. భారత ఓపెనర్లు ఇన్నింగ్స్‌ తొలి ఓవర్‌లోనే 9 పరుగులు రాబట్టారు. సూపర్‌ ఫామ్‌లో ఉన్న కేఎల్‌ రాహుల్‌ పవర్‌ప్లేలో బౌండరీలతో చెలరేగాడు. మరో ఎండ్‌లో శిఖర్‌ ధావన్‌ ఆరంభంలో నిదానంగా ఆడాడు. రాహుల్‌ మాథ్యూస్‌ వేసిన రెండో ఓవర్లో వరుసగా రెండు ఫోర్లు బాది బౌలర్లపై ఒత్తిడి పెంచాడు. అదే ఓవర్లో అంతకుముందు ధావన్‌ ఔటయ్యే ప్రమాదం నుంచి బయటపడ్డాడు. మలింగ యార్కర్లు వేస్తుండటంతో మొదట్లో ధావన్‌ స్వేచ్ఛగా బ్యాటింగ్‌ చేయలేకపోయాడు. కుదురుకున్న గబ్బర్‌ అదే మలింగ వేసిన ఐదో ఓవర్లో రెండు ఫోర్లు కొట్టి ఏకంగా 13 రన్స్‌ సాధించాడు. 6 ఓవర్లు ముగిసేసరికి భారత్‌ వికెట్‌ కోల్పోకుండా 63 పరుగులు చేసింది. రాహుల్‌(30), ధావన్‌(30) క్రీజులో ఉన్నారు. ప్రమాదకరంగా మారుతున్న ఓపెనింగ్‌ జోడీని విడదీసేందుకు లంక బౌలర్లు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.

India have raced to 63/0 in the Powerplay! Shikhar Dhawan was dropped on one, but both he and KL Rahul are looking in excellent touch now.#INDvSL 3rd T20I 👉 https://t.co/B6zIzqZOeK pic.twitter.com/ftKmMdJSTv — ICC (@ICC) January 10, 2020