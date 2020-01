టీ20ల్లో అతడే అత్యధిక వికెట్ల వీరుడు..

పుణె: అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో భారత్‌ తరఫున అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్‌గా యువ స్పీడ్‌స్టర్‌ జస్ప్రిత్‌ బుమ్రా అగ్రస్థానంలో నిలిచాడు. శ్రీలంకతో మూడో టీ20లో స్టార్‌ ఓపెనర్‌ ధనుష్క గుణతిలక వికెట్‌ తీయం ద్వారా బుమ్రా ఈ ఘనత సాధించాడు. కేవలం 45 మ్యాచ్‌ల్లోనే 53 వికెట్లు పడగొట్టి ఈ మైలురాయిని అందుకున్నాడు. ఇప్పటి వరకు జాబితాలో టాప్‌లో కొనసాగిన స్పిన్నర్లు యుజువేంద్ర చాహల్‌, రవిచంద్రన్‌ అశ్విన్‌ 52 వికెట్లతో సంయుక్తంగా రెండో స్థానానికి పడిపోయారు. భువనేశ్వర్‌ కుమార్‌(41), కుల్దీప్‌ యాదవ్‌(39), హార్దిక్‌ పాండ్య(38) జాబితాలో చోటు దక్కించుకున్నారు.

ఓవరాల్‌గా శ్రీలంక టీ20 సారథి లసిత్‌ మలింగ అత్యధికంగా 106 వికెట్లతో టాప్‌లో కొనసాగుతున్నాడు. పాకిస్థాన్‌ ఆల్‌రౌండర్‌ షాహిదీ అఫ్రిదీ(98), బంగ్లాదేశ్‌ క్రికెటర్‌ షకిబ్‌ అల్‌ హసన్‌(92) తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్నారు. ఈ జాబితాలో బుమ్రా 23వ ర్యాంకులో ఉన్నాడు.

