భారత్‌ టార్గెట్‌.. 287

బెంగళూరు: చిన్నస్వామి స్టేడియంలో జరుగుతున్న చివరి వన్డేలో ఆస్ట్రేలియా.. భారత్‌కు 287 పరుగుల విజయ లక్ష్యాన్ని నిర్ధేశించింది. నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో ఆస్ట్రేలియా 9 వికెట్లు కోల్పోయి 286 పరుగులు చేసింది. ఆసీస్‌ బ్యాటింగ్‌ సంచలనం స్టీవ్‌ స్మిత్‌ సెంచరీ(132 బంతుల్లో 131: 14 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌)తో అదరగొట్టాడు. అతనికి మార్నస్‌ లబుషేన్‌(54) నుంచి చక్కటి సహకారం లభించింది. అలెక్స్‌ క్యారీ 35 పరుగులతో పర్వాలేదనిపించాడు. ఒకానొక దశలో ఆస్ట్రేలియా 43.4 ఓవర్లలో ఐదు వికెట్ల నష్టానికి 237 పరుగులు చేసి, భారీ స్కోరు చేసేలా కనిపించింది. కానీ, స్టీవ్‌ స్మిత్‌ను షమీ ఔట్‌ చేయడంతో, మిగితా బ్యాట్స్‌మెన్‌ తేలిపోయారు. భారత బౌలర్లలో.. మహమ్మద్‌ షమీ 4 వికెట్లతో రాణించగా.. జడేజా 2, కుల్దీప్‌ యాదవ్‌, నవదీప్‌ సైనీ తలో వికెట్‌ పడగొట్టారు.

కాగా, మూడు వన్డేల సిరీస్ లో భారత్, ఆస్ట్రేలియా చెరో మ్యాచ్ నెగ్గి సిరీస్ 1-1తో నిలిచాయి. ఈ మ్యాచ్ గెలిచి, సిరీస్ ఎవరు ఎగరేసుకుపోతారో చూడాలి.

#TeamIndia need 287 runs to win the 3rd ODI and the series.



Thoughts?#INDvAUS pic.twitter.com/fv8JaVCJct — BCCI (@BCCI) January 19, 2020



Shami bowls an excellent spell at the death, as India restrict Australia to 286/9 🚫



Steve Smith scored a masterful 131 in that innings 👏#INDvAUS SCORECARD ⬇️https://t.co/KpYQeic8ys pic.twitter.com/DUWXt2pDON — ICC (@ICC) January 19, 2020