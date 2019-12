శ్రేయాస్ హిట్టింగ్.. ఒకే ఓవర్లో 31 పరుగులు

విశాఖపట్నం: వెస్టిండీస్‌తో జరుగుతున్న రెండో వన్డేలో భారత బ్యాట్స్‌మెన్ రిషభ్ పంత్, శ్రేయాస్ అయ్యర్ ఒకే ఓవర్లో 31 పరుగులు రాబట్టారు. భారత్ వన్డేల్లో ఒకే ఓవర్లో ఇన్ని పరుగులు సాధించడం ఇదే మొదటిసారి. రోస్టన్ ఛేజ్ వేసిన 47వ ఓవర్ మొదటి బంతికి పంత్ సింగిల్ రన్ తీయగా.. అనంతరం అయ్యర్ 1 ఫోర్ సహా 4 సిక్సర్లు బాదాడు. మొత్తం ఆ ఓవర్లో 31 పరుగులు వచ్చాయి. అంతకు ముందు కాట్రెల్ వేసిన ఓవర్లో పంత్-అయ్యర్ జోడీ 24 పరుగులు రాబట్టింది. ఈ రెండు ఓవర్లలో భారత్ 55 పరుగుల చేయడం విశేషం. శ్రేయాస్ అయ్యర్ వన్డేల్లో 6వ అర్ధసెంచరీ సాధించాడు.

FIFTY!

