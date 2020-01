ఇండియా తిరిగి పుంజుకుంటుంది: గంగూలీ

న్యూఢిల్లీ: ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన తొలి వన్డేలో ఓడిన టీమిండియా తిరిగి పుంజుకుంటుందని బీసీసీఐ ప్రెసిడెంంట్‌ సౌరవ్‌ గంగూలీ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశాడు. భారత్‌ చాలా బలమైన జట్టు. స్వదేశంలో భారత్‌ను ఓడించడం ఏ జట్టుకైనా సవాలే. కానీ, తొలి మ్యాచ్‌లో దీనికి భిన్నంగా జరిగిందని గంగూలీ అన్నారు. భారత్‌ గత మ్యాచ్ అనుభవాలను మరిచి, తర్వాతి రెండు వన్డేలు గెలిచి 2-1తో సిరీస్‌ను కైవసం చేసుకోవాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. గతంలో భారత్‌ 2-0తో వెనుకంజలో ఉన్నప్పటికీ.. మిగితా మ్యాచ్‌లు గెలిచి.. సిరీస్‌ గెలిచిన సందర్భాలున్నాయని గంగూలీ గుర్తు చేశారు. తదుపరి మ్యాచ్‌లకు కెప్టెన్‌ విరాట్‌ కోహ్లికి, జట్టు సభ్యులకు ఆయన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

కాగా, ముంబయిలోని వాంఖెడే మైదానంలో జరిగిన తొలి వన్డేలో భారత్‌ ఘోర పరాజయం పాలైన విషయం తెలిసిందే. టాస్‌ ఓడి మొదట బ్యాటింగ్‌ చేసిన ఇండియా.. ఆస్ట్రేలియాకు 256 పరుగుల లక్ష్యం నిర్ధేశించింది. ఇండియా తరఫున ఓపెనర్‌ శిఖర్‌ ధావన్‌, వన్‌డౌన్‌ బ్యాట్స్‌మెన్‌ లోకేష్‌ రాహుల్‌ మాత్రమే రాణించారు. కెప్టెన్‌ కోహ్లి సహా మిగితా బ్యాట్స్‌మెన్‌ విఫలమయ్యారు. అనంతరం, లక్ష్య ఛేదనకు దిగిన ఆసీస్‌ ఓపెనర్లు.. డేవిడ్‌ వార్నర్‌, ఆరోన్‌ ఫించ్‌ సెంచరీలతో చెలరేగి, వికెట్‌ నష్టపోకుండా మ్యాచ్‌ గెలిపించారు.



స్వదేశంలో భారత్‌ 10 వికెట్ల తేడాతో పరాజయం పాలవడం ఇది రెండోసారి మాత్రమే. ఇంతకు ముందు 2005లో దక్షిణాఫ్రికాతో ఈడెన్‌ గార్డెన్స్‌లో జరిగిన మ్యాచ్‌లో భారత్‌ 10 వికెట్ల తేడాతో ఓడిపోయింది. టీమిండియా చరిత్రలో 10 వికెట్లతో తేడాతో మ్యాచ్‌ ఓడడం ఇది ఐదోసారి.

The next two one dayers against Australia will be a cracker . This indian team is a strong team .. just had a bad day in office .. been in this situation before and have come back to win from 2-0 down two seasons ago ..good luck @imVkohli @BCCI @My11Circle pic.twitter.com/yfV09iPk85 — Sourav Ganguly (@SGanguly99) January 15, 2020