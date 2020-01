భారత్‌ ఘనవిజయం.. సిరీస్‌ సొంతం

బెంగళూరు: ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన చివరి వన్డేలో భారత్‌ మరో 15 బంతులు మిగిలుండగానే 7 వికెట్లతో ఘనవిజయం సాధించింది. దీంతో మూడు వన్డేల సిరీస్‌ను 2-1తో సొంతం చేసుకుంది. రోహిత్‌ శర్మ సెంచరీ(128 బంతుల్లో 119: 8 ఫోర్లు, 6 సిక్సర్లు)తో చెలరేగగా.. కెప్టెన్‌ విరాట్‌ కోహ్లి(91 బంతుల్లో 89: 8 ఫోర్లు) కెప్టెన్‌ ఇన్నింగ్స్‌తో ఆకట్టుకున్నాడు. మిడిలార్డర్‌ బ్యాట్స్‌మెన్‌ శ్రేయాస్‌ అయ్యర్‌(35 బంతుల్లో 44: 6 ఫోర్లు, 1 సిక్సర్‌) రాణించాడు. చివర్లో మానిష్‌ పాండే రెండు బౌండరీలు బాది, భారత్‌ విజయాన్ని ఖరారు చేశాడు. ఓపెనర్లు రోహిత్‌ శర్మ, లోకేశ్‌ రాహుల్‌(19) తొలి వికెట్‌కు 69 పరుగులు జోడించి, గట్టి పునాది వేశారు.

రాహుల్‌ ఔటయిన అనంతరం.. క్రీజులోకి వచ్చిన కోహ్లి.. రోహిత్‌తో కలిసి మ్యాచ్‌ విన్నింగ్‌ ఇన్నింగ్స్‌ ఆడాడు. రోహిత్‌, కోహ్లి.. రెండో వికెట్‌కు 137 పరుగుల భాగస్వామ్యం నమోదు చేశారు. ఆసీస్‌ బౌలర్లకు ఏమాత్రం అవకాశమివ్వకుండా వీలు చిక్కినప్పుడల్లా బౌండరీలు, సిక్సర్లతో విరుచుకుపడ్డారు. ఈ జోడీని విడదీయడానికి ఆసీస్‌ కెప్టెన్‌ ఫించ్‌ చేయని ప్రయోగం లేదు. బౌలర్లను మార్చి మార్చి ప్రయోగించినా.. రోహిత్‌, కోహ్లి అద్భుతంగా ఆడారు. ఆసీస్‌ బౌలర్లలో హెజెల్‌వుడ్‌, ఆస్టన్‌ అగర్‌, ఆడమ్‌ జంపా తలో వికెట్‌ పడగొట్టారు.



అద్భుత సెంచరీతో ఆకట్టుకున్న రోహిత్ శర్మ.. మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు గెలుచుకున్నాడు. సిరీస్ లో అత్యధిక పరుగులతో రాణించిన ఇండియా కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లి మ్యాన్ ఆఫ్ ది సిరీస్ అవార్డు గెలుచుకున్నాడు. కోహ్లి ఈ మ్యాచ్‌తో మరో ఘనత సాధించాడు. అత్యధిక పరుగులు సాధించిన భారత కెప్టెన్‌గా రికార్డు సృష్టించాడు. ధోని 330 మ్యాచ్‌లకు సారథ్యం వహించి 11,207 పరుగులు చేయగా, కోహ్లి కేవలం 199 మ్యాచ్‌ల్లోనే 11,208 పరుగులు సాధించడం విశేషం.

INDIA WIN



A clinical performance by #TeamIndia as they win by 7 wickets and clinch the series 2-1.#INDvAUS pic.twitter.com/LnhgbjdDI8 — BCCI (@BCCI) January 19, 2020



Champions 🇮🇳#INDvAUS pic.twitter.com/168H5qeSSa — BCCI (@BCCI) January 19, 2020