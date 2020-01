ఇండియా ఘనవిజయం..

సిరీస్‌ విజయంతో ఏడాదిని ఘనంగా ప్రారంభించిన టీమిండియా

పూణె: శ్రీలంకతో జరిగిన చివరి టీ 20లో భారత్‌ 78 పరుగుల తేడాతో ఘనవిజయం సాధించింది. 15.5 ఓవర్లలో లంక 123 పరుగులకే ఆలౌట్‌ అయింది. టాపార్డర్‌ను టపపటా కూల్చిన భారత బౌలర్లు.. మధ్యలో సీనియర్‌ ఆటగాళ్లు ఏంజెలో మ్యాథ్యూస్‌(31), ధనంజయ డిసిల్వా (50) వికెట్‌ తీయడానికి ఆపసోపాలు పడ్డారు. వీరి భాగస్వామ్యం లంక గెలుపుపై ఆశలు రేపింది. కానీ, వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌ వీరిని ఎంతో సేపు క్రీజులో నిలవనివ్వలేదు. సుందర్‌ బౌలింగ్‌లో భారీ షాట్‌ ఆడబోయిన మ్యాథ్యూస్‌ మానిష్‌ పాండేకు చిక్కాడు. అనంతరం క్రీజులోకి వచ్చిన దసున్‌ షనకాను.. షార్ధూల్‌ రిటర్న్‌ క్యాచ్‌తో వెనక్కి పంపాడు. హసరంగను చాహల్‌ తన అద్భుత త్రోతో రనౌట్‌ చేయగా, క్రీజులోకి వచ్చిన సందకన్‌.. వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌ బౌలింగ్‌లో కీపర్‌ సంజూ సామ్‌సన్‌కు క్యాచ్‌ ఇచ్చి, పెవిలియన్‌ చేరాడు. కెప్టెన్‌ మలింగాను సైనీ డకౌట్‌ చేశాడు. దీంతో శ్రీలంక ఇన్నింగ్స్‌ ముగిసింది. లహిరు కుమార నాటౌట్‌గా నిలిచాడు.

భారత బౌలర్లలో నవదీప్‌ సైనీ 3 వికెట్లు తీయగా, షార్ధూల్‌ ఠాకూర్‌ 2, వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌ 2 వికెట్లతో రాణించగా, బుమ్రా 1 వికెట్‌ తీశాడు. బుమ్రా ఒకే వికెట్‌ తీసినప్పటికీ.. 2 ఓవర్లు వేసి, 5 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చాడు. ఈ విజయంతో భారత్‌ 3 మ్యాచ్‌ల టీ 20 సిరీస్‌లో 2-0తో సిరీస్‌ను కైవసం చేసుకొని, ఏడాదిని ఘనంగా ఆరంభించింది. మొదటి మ్యాచ్‌ వర్షం కారణంగా రద్దయిన విషయం తెలిసిందే.

