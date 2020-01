టెస్టు జట్టును ప్రకటించిన ఐసీసీ.. కెప్టెన్‌గా కోహ్లి

దుబాయి: ది ఇంటర్నేషనల్‌ క్రికెట్‌ కౌన్సిల్‌(ఐసీసీ) 2019 సంవత్సరానికి గానూ టెస్టు జట్టును ప్రకటించింది. ఈ జట్టుకు సారథిగా భారత జట్టు కెప్టెన్‌ విరాట్‌ కోహ్లిని ఎంపిక చేసింది. ఈ జట్టులో భారత్‌ నుంచి కోహ్లితో పాటు మయాంక్‌ అగర్వాల్‌ చోటు దక్కించుకున్నాడు. అత్యధికంగా ఆస్ట్రేలియా నుంచి 5 మంది క్రికెటర్లు, న్యూజిలాండ్‌ నుంచి ముగ్గురు, ఇంగ్లాండ్‌ నుంచి ఒక్కరు ఈ జట్టులో స్థానం దక్కించుకున్నారు.

ఐసీసీ టెస్టు జట్టు: విరాట్‌ కోహ్లి(కెప్టెన్‌), మయాంక్‌ అగర్వాల్‌, టామ్‌ లాథమ్‌, మార్నస్‌ లబుషేన్‌, స్టీవ్‌ స్మిత్‌, బెన్‌స్టోక్స్‌, వాట్లింగ్‌(వికెట్‌ కీపర్‌), ప్యాట్‌ కమిన్స్‌, మిచెల్‌ స్టార్క్‌, నైల్‌ వాగ్నర్‌, నాథన్‌ లియాన్‌.



ఐసీసీ ప్రకటించిన వన్డే జట్టుకు కూడా కెప్టెన్‌గా విరాట్‌ కోహ్లి ఎంపికయ్యాడు. కోహ్లితో పాటు భారత ఆటగాళ్లలో రోహిత్‌ శర్మ, మహమ్మద్‌ షమీ, కుల్దీప్‌ యాదవ్‌ ఐసీసీ వన్డే జట్టులో స్థానం దక్కించుకున్నారు. ఐసీసీ ప్రకటించిన రెండు ఫార్మాట్లలోనూ స్థానం సంపాదించిన ఆటగాళ్లలో.. విరాట్‌ కోహ్లి(భారత్‌), మిచెల్‌ స్టార్క్‌(ఆస్ట్రేలియా), బెన్‌ స్టోక్స్‌(ఇంగ్లాండ్‌) మాత్రమే ఉన్నారు. ఈ రెండు జట్లకు విరాట్‌ కోహ్లి కెప్టెన్‌గా ఎంపికవడం గమనర్హం.



ఐసీసీ వన్డే జట్టు: రోహిత్‌ శర్మ, షై హోప్‌, విరాట్‌ కోహ్లి(కెప్టెన్‌), బాబార్‌ ఆజమ్‌, కేన్‌ విలియమ్సన్‌, బెన్‌ స్టోక్స్‌, జోస్‌ బట్లర్‌(వికెట్‌ కీపర్‌), మిచెల్‌ స్టార్క్‌, ట్రెంట్‌ బౌల్ట్‌, మహమ్మద్‌ షమీ, కుల్దీప్‌ యాదవ్‌.

5 x Australians

3 x New Zealanders

2 x Indians

1 x Englishman



